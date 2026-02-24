Инвестор: обычный отель в Алленберге будет экономически невыгоден

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
На месте комплекса Алленберг в Знаменске не будет «обычного» отеля. О том, что стандартные сценарии в этом случае не сработают, написал в своем телеграм-канале собственник исторического объекта Айдар Мифтахов.

«Для меня, как финансиста и, наверное, движка проекта, Алленберг уникален именно тем, что здесь обычная девелоперская механика слабо работает, — написал он после воркшопа по стартовой работе, который инвестор провел вместе с архитектором Мариной Шпилько. — Делать что-то очень стандартное (тот же самый „обычный“ отель), скорее всего, просто экономически невыгодно. Классическая логика „побыстрее бахнуть этап“ здесь не сработает».

К такому выводу Мифтахов пришел после предварительных расчетов. Также девелопер отметил, что ему необходимо «работать с тем интересом к площадке, который уже есть».

«Сейчас, изучая территорию вокруг, сделав очень много запросов, мы пытаемся это всё как-то между собой связать. Много разговоров. Много стартовых гипотез. Много подвисающего. И это нормально. Кстати, очень живой отклик был на мой запрос по гидрогеологии. Сейчас мы связались с рядом людей, кто мне отписал, за что я очень благодарен. Проект открыт. Он собирает вокруг себя людей», — добавил он.

Деталей Мифтахов раскрывать не стал, однако сообщил, что в текущем году он решил собрать «всех неравнодушных в открытом формате», чтобы обсудить.

В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году. В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал открыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик „Авторский дом № 8“» из Казани за 22,7 млн рублей.

В середине февраля собственники сообщили о намерениях найти под историческим комплексом термальные или хотя бы минеральные источники.
Тема в развитии



