Уровень жизни, как в столице: сравниваем цены в Калининграде и Москвы

В начале апреля наш корреспондент побывал в Москве и по заданию редакции изучил цены в трёх разных магазинах — «Магнит» (ПАО «Магнит»), «Пятёрочка» и «Перекресток» (входят в Х5 Group). «Новый Калининград» решили сравнить московские цены с калининградскими, выбрав «родственную» двум из них «Пятёрочку».
Мы постарались взять для сравнения или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Объем некоторых продуктов в столичных магазинах больше — молоко и кефир продаются в упаковках объемом 930 мл, сметаны — меньше 300 мл против 315 в Калининграде, хлеб — 350 г против 580.
Анализ показал, что в Москве дороже рис, картофель, огурцы (в некоторых магазинах), дешевле макароны, филе куриное (в одном из магазинов по акции), куриное яйцо и т.п. В целом итоговая стоимость продуктовых корзин не очень отличается от калининградских. Поэтому вполне можно сказать, что в своём стремлении стать лучшим регионом страны Калининградская область находится на тех же позиция, как и Москва, по такому показателю уровня жизни, как цены. Правда, уровень зарплат в регионе за столичными не успевает: по данным Калининградстата, в январе 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 руб., средняя зарплата в Москве в январе 2025 года — 156 251 руб., сообщал Мосстат.
С ценами в калининградских сетях «Спар» и «Виктория» (магазины этой сети также входят в Х5 Group) можно ознакомиться в апрельском обзоре цен на нашем сайте.
Прошлогодний сравнительный анализ цен в магазинах Москвы и Калининграда смотрите по ссылке.
|
Товар
|
Калининград
|
Москва / торговая сеть, цены в рублях
|
«Пятёрочка»*
|
«Пятёрочка»**
|
«Магнит»***
|
«Перекресток»****
|
Хлеб «Дарницкий»
|
29,99
(580 г)
|
32,99
(350 г)
|
39,99
(350 г)
|
35,99
(350 г)
|
Молоко, 2,5%
|
53,19
«Залесский фермер»
(800 мл)
|
87,99
«Искренне ваш»
(930 мл)
|
87,99
«Искренне ваш» (по акции)
(930 мл)
|
99,99 «Простоквашино»
(930 мл)
|
Кефир, 2,5%
|
65,99
«Залесский фермер»
(800 мл)
|
84,49
«Станция молочная» (930 мл)
|
89,99
«Простоквашино» (930 мл, по акции)
|
98,99
«Простоквашино»
(930 мл)
|
Сметана, 15%
|
83,49 «Залесский фермер»
(315 г)
|
89,99
«Искренне ваш»
(300 г)
|
89,99
«Простоквашино» (по акции)
(300 г)
|
104,99 «Простоквашино»
(300 г)
|
Творог, 5%, 200 г
|
112,99 «Залесский фермер»
|
109,99 «Простоквашино»
|
89,99 «Простоквашино» (по акции)
|
109,99
«Простоквашино» (по акции)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99
|
499,99
|
339,99 (по акции)
|
589,99
|
Фарш, 450 г
|
199,99 «Гвардейский МК», «Домашний»
|
189,99
«Петелино» куриный
|
209,99
«Петелино» куриный
|
209,99
«Петелино» куриный
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
299,99 «Гастроном № 1»
|
149,99 «Гастроном № 1» (по акции)
|
179,99
«Русь» (по акции)
|
369,99
«Главпродукт»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
74,99 «Макфа»
|
55,99 (по акции)
|
71,99 «Пышечка» (по акции)
|
75,99 «Макфа»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
129,99
|
74,99
|
79,99 (по акции)
|
93,99
|
Рис
|
68,89
|
94,39
|
167,59
|
139,99
|
Гречка
|
42,99
|
32,19
|
59,99 (по акции)
|
89,99
|
Макароны, 450 г
|
79,99 «Макфа»
|
63,99
«Макфа»
|
54,99
«Макфа» (по акции)
|
64,99
«Макфа» (по акции)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
208,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
153,99 «Красная цена» (Крестьянское)
|
155,59
«Молочные угодья» (Крестьянское) (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Магнит»)
|
199,99
«Авида» (Крестьянское)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
159,99 «Золотая семечка»
|
129,99 «Олейна» (по акции)
|
183,99 «Олейна»
|
169,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
78,49
|
59,99
|
63,99
|
62,99
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
52,99
|
63,99
|
71,59
|
109,99
|
Лук репчатый, 1 кг
|
79,99
|
61,99
|
53,99
|
74,99
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
61,99
|
39,99
|
45,99
|
65,99
|
Морковь, 1 кг
|
37,99
|
26,99
|
29,99
|
31,99
|
Огурцы, 1 кг
|
199,99
|
269,99
|
239,99 (по акции)
|
199,99
|
Помидоры, 1 кг
|
239,99
|
217,99
|
229,99
|
309,99
|
Лимоны, 1 кг
|
169,99
|
196,99
(товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Пятёрочка»)
|
129,99
|
229,99
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99
|
99,99 (по акции)
|
139,99
|
119,99
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
139,99
|
129,99
|
139,99
|
249,99 (1,5 кг, на развес нет)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99
|
179,99
|
169,99
|
169,99
|
Общая стоимость корзины
|
3456,84
|
3293,23
|
3316,54
|
4080,74
Поставщики торговых сетей не всегда совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.
*В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» в Калининграде на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.
**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» в Москве на ул. Боровой, 10к1.
***В таблице приведены цены в Москве в магазине «Магнит» на ул. Симоновский Вал, 11/31.
****В таблице приведены цены в Москве в магазинах «Перекресток» в переулке 3-й Крутицкий, д.18.
Текст: Оксана Майтакова, сбор материала для публикации: Василина Дешина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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