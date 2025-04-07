Уровень жизни, как в столице: сравниваем цены в Калининграде и Москвы

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В начале апреля наш корреспондент побывал в Москве и по заданию редакции изучил цены в трёх разных магазинах — «Магнит» (ПАО «Магнит»), «Пятёрочка» и «Перекресток» (входят в Х5 Group). «Новый Калининград» решили сравнить московские цены с калининградскими, выбрав «родственную» двум из них «Пятёрочку».

Мы постарались взять для сравнения или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Объем некоторых продуктов в столичных магазинах больше — молоко и кефир продаются в упаковках объемом 930 мл, сметаны — меньше 300 мл против 315 в Калининграде, хлеб — 350 г против 580.

Анализ показал, что в Москве дороже рис, картофель, огурцы (в некоторых магазинах), дешевле макароны, филе куриное (в одном из магазинов по акции), куриное яйцо и т.п. В целом итоговая стоимость продуктовых корзин не очень отличается от калининградских. Поэтому вполне можно сказать, что в своём стремлении стать лучшим регионом страны Калининградская область находится на тех же позиция, как и Москва, по такому показателю уровня жизни, как цены. Правда, уровень зарплат в регионе за столичными не успевает: по данным Калининградстата, в январе 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 руб., средняя зарплата в Москве в январе 2025 года — 156 251 руб., сообщал Мосстат.

С ценами в калининградских сетях «Спар» и «Виктория» (магазины этой сети также входят в Х5 Group) можно ознакомиться в апрельском обзоре цен на нашем сайте.

Прошлогодний сравнительный анализ цен в магазинах Москвы и Калининграда смотрите по ссылке.


Товар

Калининград

Москва / торговая сеть, цены в рублях

«Пятёрочка»*

«Пятёрочка»**

«Магнит»***

«Перекресток»****

Хлеб «Дарницкий»

29,99

(580 г)

32,99

(350 г)

39,99

(350 г)


35,99

(350 г)

Молоко, 2,5%


53,19

«Залесский фермер»

(800 мл)

87,99

«Искренне ваш»

(930 мл)

87,99

«Искренне ваш» (по акции)

(930 мл)

99,99 «Простоквашино»

(930 мл)

Кефир, 2,5%


65,99

«Залесский фермер»

(800 мл)

84,49

«Станция молочная» (930 мл)

89,99

«Простоквашино» (930 мл, по акции)

98,99

«Простоквашино»

(930 мл)

Сметана, 15%

83,49 «Залесский фермер»

(315 г)

89,99

«Искренне ваш»

(300 г)


89,99

«Простоквашино» (по акции)

(300 г)

104,99 «Простоквашино»

(300 г)

Творог, 5%, 200 г

112,99 «Залесский фермер»

109,99 «Простоквашино»

89,99 «Простоквашино» (по акции)

109,99

«Простоквашино» (по акции)

Филе куриное, 1 кг

529,99

499,99

339,99 (по акции)

589,99


Фарш, 450 г

199,99 «Гвардейский МК», «Домашний»

189,99

«Петелино» куриный

209,99

«Петелино» куриный

209,99

«Петелино» куриный

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

299,99 «Гастроном № 1»

149,99 «Гастроном № 1» (по акции)

179,99

«Русь» (по акции)

369,99

«Главпродукт»


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

74,99 «Макфа»

55,99 (по акции)

71,99 «Пышечка» (по акции)

75,99 «Макфа»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99

74,99

79,99 (по акции)

93,99

Рис

68,89

94,39

167,59

139,99

Гречка

42,99

32,19

59,99 (по акции)

89,99

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа»

63,99

«Макфа»


54,99

«Макфа» (по акции)

64,99

«Макфа» (по акции)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

208,99 АО «Молоко» (Крестьянское)

153,99 «Красная цена» (Крестьянское)

155,59

«Молочные угодья» (Крестьянское) (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Магнит»)

199,99

«Авида» (Крестьянское)

Масло подсолнечное, 1 л

159,99 «Золотая семечка»

129,99 «Олейна» (по акции)

183,99 «Олейна»

169,99 «Олейна»

Сахар, 1 кг

78,49

59,99

63,99

62,99

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

52,99


63,99

71,59

109,99

Лук репчатый, 1 кг

79,99


61,99

53,99

74,99

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

61,99

39,99

45,99

65,99

Морковь, 1 кг

37,99

26,99

29,99

31,99

Огурцы, 1 кг

199,99

269,99

239,99 (по акции)

199,99

Помидоры, 1 кг

239,99

217,99

229,99

309,99

Лимоны, 1 кг

169,99

196,99

(товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Пятёрочка»)


129,99

229,99

Апельсины, 1 кг

99,99

99,99 (по акции)

139,99

119,99

Яблоки «Голден», 1 кг

139,99

129,99

139,99

249,99 (1,5 кг, на развес нет)

Бананы, 1 кг

159,99

179,99

169,99

169,99

Общая стоимость корзины

3456,84

3293,23

3316,54

4080,74

Поставщики торговых сетей не всегда совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.

*В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» в Калининграде на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.

**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» в Москве на ул. Боровой, 10к1.

***В таблице приведены цены в Москве в магазине «Магнит» на ул. Симоновский Вал, 11/31.

****В таблице приведены цены в Москве в магазинах «Перекресток» в переулке 3-й Крутицкий, д.18.

Текст: Оксана Майтакова, сбор материала для публикации: Василина Дешина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter