«Как победить тлен»: в Светлогорске открылся Международный балтийский бизнес-форум

В светлогорском «Янтарь-холле» 10 октября состоялось открытие VII Международного балтийского бизнес-форума «Вселенная бизнеса. Время Побед» (12+). На участие в мероприятии зарегистрировалось 4 тыс. человек. В их числе были и корреспонденты «Нового Калининграда».

Международный статус форуму обеспечили гости из Китая и впервые — из Индии и Вьетнама. В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне мероприятие прошло под девизом «Время побед», отражающим также преодоление трудностей и достижения калининградских предпринимателей. О непростых для бизнеса временах говорил и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, выступая на открытии форума.

«В 9 утра я открывал форум по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а сейчас — на Балтийском бизнес-форуме. Мне кажется, надо нам этот форум вместе проводить, потому что из-за того, что сегодня испытывает средний и малый бизнес, мне кажется, какие-то консультации точно понадобятся», — сказал глава региона. При этом «во все кризисные времена все, кто не испугался и не ушёл в сторону, дожидаясь чего-то более благополучного, в будущем переходили из малого в средний бизнес, из среднего — в крупный», добавил Беспрозванных.

Он также сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года в сфере малого и среднего бизнеса была занята четверть населения Калининградской области — порядка 260 тысяч человек. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) составляет 37,3%. По этому показателю Калининградская область занимает пятое место в России. «Задачу минимум поставили — остаться в пятёрке. Амбициозная цель — в тройку войти», — рассказал позже губернатор журналистам.

Первым событием форума стала пленарная сессия «Мой бизнес — Моя победа!». Её открыл предприниматель Олег Бармин, назвавший своё выступление «Как победить тлен, построив „красоту“ и бизнес на руинах». История создания семейного гостиничного бизнеса в Доме пастора посёлка Заливное Гурьевского округа многих не оставила равнодушными. Уместив 45 лет жизни в таймлайн с десятью основными событиями, Олег Бармин рассказал не только о своих «взлётах», но и о «падении» — банкротстве. Он также привёл личную статистику — количество друзей на дне рождения, которое менялось соответственно выручке компаний бизнесмена в соответствующие годы. В «пиковом» 2007-м, когда заработать удалось 2,5 млрд рублей, поздравить Олега пришли 150 человек, а уже через два года при нулевой выручке — только трое.

Учредитель компании «Spar Калининград» Олег Пономарёв рассказал о роли цифровых технологий в ближайшем и далёком будущем. Одну из них посетители торговой сети уже испробовали на себе, взвешивая товары на весах с «умными» камерами, самостоятельно определяющими товар.

Эффективному управлению посвятила своё выступление заместитель директора департамента финансового аудита Счётной палаты РФ Юлия Попкова. Руководителям калининградского бизнеса она посоветовала дать сотрудникам возможность безопасно рассказывать о своих «болях» в коллективе и предлагать пути решения проблем. После таких «жалоб», по словам Попковой, не должно быть никаких «санкций», только поощрение.

Также речь на сессии шла о ключевых инструментах повышения инвестиционной привлекательности региона и построении «команды мечты».

Затем губернатор отправился осматривать выставку «Место Силы: Лучшее — рядом!». Участие в ней приняли 25 предприятий, представляющих самые разные отрасли — туризм, креативные индустрии, пищевую переработку, высокотехнологичные производства.

Открывая обещанную ранее встречу с участниками программы «Восток Инвест», Алексей Беспрозванных дал поручение региональному центру «Мой бизнес» оказать помощь потенциальным заёмщикам с подготовкой документов. «Нужно сделать „одно окно“, в которое будет подходить бизнес с Востока и проходить эту экспертизу. Да, это конкурс, но нехорошо, если мы отсеиваем предприятия из-за некачественно заполненных документов. Не умеют готовить документы — надо учить», — сказал глава региона. После этого журналистов попросили удалиться.

В рамках форума было заключено несколько соглашений: между Калининградской областью и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Калининградским янтарным комбинатом и Ассоциацией янтарной отрасли, ОАО «РЖД» и Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

Кроме того, в рамках форума прошли переговоры с предпринимателями из Индии и Вьетнама, выставки автомобилей и фотографий, ярмарка фермеров и самозанятых, стихийный нетворкинг, лотерея и многое другое.

Восьмой форум в год 80-летия Калининградской области губернатор планирует организовать «с большим масштабом».

