Беспрозванных о программе «Восток Инвест»: готовить документы нужно учить

Потенциальных заёмщиков программы «Восток Инвест» необходимо учить готовить документы для прохождения конкурсной экспертизы. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных во время встречи с участниками программы на Международном балтийском бизнес-форуме в Светлогорске.

«Обязательно надо сделать поддержку с точки зрения подготовки документов. Нужно сделать „одно окно“, в которое будет подходить бизнес с Востока и проходить эту экспертизу. Да, это конкурс, но нехорошо, если мы отсеиваем предприятия из-за некачественно заполненных документов. Не умеют готовить документы — надо учить. Это наша основная задача. У нас не такое большое количество заявок», — заявил губернатор, открывая встречу с участниками программы.

В 2025 году на участие в программе поступило 32 заявки. С таким количеством предпринимателей, по словам губернатора, «вполне можно отработать в ручном режиме, чтобы технический вопрос снять». Соответствующее поручение было дано региональному центру «Мой бизнес». Остальная часть встречи прошла в закрытом формате.

Как рассказал позднее журналистам учредитель черняховской компании «КСК-Текстиль» Алексей Павликов, помимо льготной процентной ставки, большое значение для заёмщиков программы имеет отсрочка по платежу тела кредита. «Мы сначала платим проценты первые два-три года. За это время мы успеваем построить объект, ввести его, он начинает приносить прибыль. И с этих денег мы уже отдаём тело кредита», — отметил Павликов. По его словам, это «очень комфортно» в отличие от условий банковского кредита.

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%. В марте 2025 года областные власти перезапустили программу, добавив к названию слово «инвест». В мае на её реализацию в бюджете было предусмотрено 470 млн рублей. В июле эту сумму увеличили до 800 млн. Приём заявок на участие в программе начался 18 августа. Итоги подвели в октябре. Всего было одобрено десять проектов в шести муниципалитетах с суммой льготного финансирования порядка 700 млн рублей. Максимальный размер займа в 100 млн рублей получили пять проектов. По словам губернатора, это буквально «спасло» многие из них.

Общая сумма инвестиций десяти проектов программы «Восток Инвест» оценивается в 964,2 млн рублей. Помимо льготных займов, ещё порядка 263 млн рублей приходится на софинансирование за счёт привлечённых или собственных средств предпринимателей. В разных проектах эта доля составляет от 20 до 50 % от их общей стоимости.

Как сообщалось ранее, на реализацию программы «Восток Инвест» в 2025 году было предусмотрено 800 миллионов рублей.