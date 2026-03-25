Проект для путепровода в Сокольниках разрабатывают по заказу компании Качановича

Акционерное общество «Волна», руководителем которого является крупный застройщик Александр Качанович, стало заказчиком подготовки документации по планировке территории в Сокольниках. Речь идёт о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Соответствующий приказ от 18 марта за подписью вице-премьера Кристины Подскребкиной опубликован на портале правовой информации. На строительство путепровода Калининградской области ранее одобрили казначейский инфраструктурный кредит.

Заказчику поручено обеспечить подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Автомобильный путепровод и подходы через железную дорогу перегон Зеленоградск — Пионерский курорт, ориентир земельные участки 39:05:010328:124, 39:05:051101:3440, 39:05:051101:1455» муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»«. Документы необходимо подготовить в течение года.

В приказе указано, что заказчиком (инициатором) работ является АО «Волна», зарегистрированное в октябре 2023 года в Калининграде. По данным баз контрагентов, руководитель акционерного общества — Александр Качанович, который также занимается реализацией крупного инвестпроекта по строительству аквапарка в Сокольниках. Источник финансирования работ — собственные средства заказчика.

Земельный участок с номером 39:05:010328:124 площадью 155 тыс. кв. м находится в государственной собственности, он расположен ближе к морю за жд-путями, вдоль его границ протекает река Алейка. Вид разрешенного использования: гостиничное обслуживание, санаторная деятельность, магазины, общественное питание. Площадь земельного участка с номером 39:05:051101:3440 — 248 тыс. кв. м, вид разрешенного использования — садоводство. Аналогичное назначение имеет участок с номером 39:05:051101:1455 площадью 67 тыс. кв. м.

Иллюстрации: скрины публичной кадастровой карты

В сентябре 2025 года пресс-служба Правительства России сообщила, что Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

«Он [путепровод] станет важным элементом транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающим удобное и быстрое сообщение с различными объектами, включая масштабный инвестиционный проект, запланированный к реализации в данном населенном пункте, — рассказали тогда в пресс-служба правительства. — Путепровод позволит существенно повысить пропускную способность дорожной сети, сократить время в пути и обеспечить безопасность движения, особенно в условиях интенсивного транспортного потока». Власти также отметили, что при проектировании путепровода будут учтены требования нормативных документов, современные технологии строительства и пожелания местных жителей.

В апреле 2024 года компания крупного калининградского застройщика Александра Качановича (застраивает территорию бывшего отеля «Русь» в Светлогорске, променад в Зеленоградске, территорию около парка «Южный» и т.п.) «Акваполис» получила одобрение инвестсовета при губернаторе на реализацию проекта круглогодичного туристического кластера с аквапарком возле посёлка Сокольники. Площадь объекта должна составить 88 тыс. кв. м. Кластер включает в числе прочего спа-комплекс, санаторий, отели, многоквартирные жилые дома и образовательный кампус. Участники инвестсовета одобрили представленный проект. Компания сможет получить земельные участки в аренду без торгов.

Предполагается, что общая площадь кластера составит 600 тысяч квадратных метров, трафик — около 2 млн человек в год. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей, объекты планируют построить на пяти земельных участках. Обязательства, которые берет на себя «Акваполис», оцениваются в 4 млрд. Они включают расширение велодорожки, обустройство пляжа до стандарта «Голубого флага», строительство инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории и парковки на 1500 мест.

В сентябре 2024 года ООО «Орион» Александра Качановича арендовало лесной участок на первой линии у моря в Сокольниках по итогам торгов, которые прошли в августе, предложив за него почти 10 млн рублей. Участок передали в аренду на 48 лет и 11 месяцев. В правительстве заверили, что вести строительство на этом участке запрещено.





