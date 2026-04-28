Корректировку второго этапа строительства спортбазы «Автотор-Арены» одобрила экспертиза

Фото: Татьяна Батыршина
Экспертиза одобрила корректировку второго этапа строительства спортивной базы Дворца спорта «Автотор-Арена». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Объект расположен на ул. Тихоокеанской в Калининграде. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Стройтехнология». Проектную документацию готовило ООО «Сантермо-Проект» (Калининградская область). Указанный застройщик — ООО «Промышленная инвестиционная компания» (Калининград). Положительное заключение получено 28 апреля 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Проект первого этапа строительства спортбазы «Автотор-Арены» прошёл экспертизу в марте 2025 года.

«Промышленная инвестиционная компания» зарегистрирована на улице Большая окружная. По данным базы контрагентов, компанией руководит Евгений Барикаев. Учредителями также выступают ООО «Автотор холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Разрешение на строительство спортбазы было выдано 27 апреля 2024 года. На земельном участке с кадастровым номером 39:15:110641:122 должно было появиться восемь одноэтажных зданий общей площадью 12 565 кв. метров.

Как стало известно в марте 2026 года, на ул. Тихоокеанской в микрорайоне Космодемьянского вместо объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена» на земле с назначением под «спортивные базы» возведена гостиница. Факт использования земельного участка не по назначению подтвердил Росреестр в ходе проверки по заявлению жительницы Калининграда Татьяны Батыршиной. Спортивная база предоставляет не занятые спортсменами «временно свободные номера» всем желающим, в том числе туристам.

Ситуацию с появлением на месте спортивной базы «Автотора» современного отеля прокомментировали в областном правительстве. Как выяснилось, министерства, входящие в состав правительства Калининградской области, не уполномочены осуществлять земельный контроль. А по документам на земельном участке в микрорайоне Космодемьянского, который был получен инвестором в приоритетном порядке под социально-культурный проект, значится, что здесь построена спортивная база. Владельцем отеля является не та компания, которая получала участок, она открыто говорит о том, что её цель — коммерческая деятельность.

