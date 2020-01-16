Вечерний @Калининград: крещенская оттепель, отдых от отдыха и не ныряйте на катке

Шутить про погоду этой зимой уже даже как-то неудобно. Тем не менее 15 января в Калининграде побит очередной температурный рекорд — максимальная суточная температура воздуха в городе поднялась до +8,1 градуса, что является новым рекордом с 15 января 2007 года, когда температура поднялась до +7,6 градуса. Синоптики предполагают, что зима может всё-таки наступить где-нибудь в феврале, но это не точно. Главное, не забывать, что за относительно тёплую зиму, как правило, приходится расплачиваться бескомпромиссно холодной весной. А то и снегом в апреле.





Кстати, близятся «крещенские морозы» (без морозов, очевидно), а с ними и традиционные крещенские купания. Сделать прорубь в Калининграде в этом году получится разве что на катке (пожалуйста, не делайте этого), так что погружаться придётся в довольно тепличных условиях. Тепличных для января, а не вообще — температура на улице обещает быть выше ноля, но ниже +5 градусов, так что простыть всё равно возможно, о чём и предупреждают спасатели и другие знающие люди. Церковь напоминает, что купание — это традиция, а не таинство, грехов ныряние в воду не смывает, болезни не лечит, а то и наоборот. Всего в области 24 места, где можно законно и под надзором специалистов шагнуть в воду. Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова рассказывает всё, что надо знать о предстоящих купаниях.

Территория улиц Соммера и Рокоссовского могла бы быть отличной прогулочной зоной. Но что-то всё время идёт не так. Во-первых, эти улицы, пожалуй, являются рекордсменами по числу разработанных и не воплощённых в жизнь концепций и проектов благоустройства. Во-вторых, денег на это никогда не находилось. В-третьих, против благоустройства в городских интересах зачастую выступают местные жители, которые считают эту территорию своей и не хотят, чтобы там кто-то отдыхал, гулял или парковался, кроме них самих. Тем не менее в 2020 году территория Соммера — Рокоссовского попала в программу «Комфортная городская среда», поэтому отступать некуда, придётся обустраивать. Рабочий проект за бюджетные деньги должна была работать екатеринбургская компания, но она этого не сделала, так что горвласти решили справиться своими силами и заодно подправили концепцию. Как именно и что об этом думают местные жители, узнал корреспондент «Нового Калининграда» Михаил Баранов.





Впереди первые выходные после первой полноценной рабочей недели в этом году. Ну мы же не будем всерьёз рассматривать те два дня, пока все пытались протрезветь на работе, правда? Кто-то наверняка предпочтёт провести ближайшие субботу и воскресенье в тишине и покое, отдыхая от долгих праздников. Но наверняка найдутся и те, кому понадобятся новые впечатления, причём желательно без ёлки, Снегурочки и прочих утренников. И они, к счастью, есть. Можно пойти пробовать бигос, можно послушать просветительские лекции или сходить на волейбол. Обо всём — в обзоре мероприятий на выходные от «Афиши Нового Калининграда».





Ремонт центра Железнодорожного стал одним из самых шумных проектов прошлого года. Губернатор Антон Алиханов утверждал, что это всё лично его идея и инициатива, и он же в конце декабря хвастался результатами в своём «Инстаграме». Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар решил поехать в Железнодорожный и своими глазами посмотреть на обновлённые дома. Нашёл много интересного.