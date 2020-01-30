Вечерний @Калининград: внезапное прозрение, царь-колбаса и парафиновый пляж

Важные события четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Чудо не на соседней улице, но в соседней республике. В Польше мужчина, практически ничего не видевший в течение 20 лет, неожиданно прозрел. После того, как его на пешеходном переходе сбила машина. Почему так получилось, врачи не знают, но списывают на лекарства, прописанные после аварии. Главное, чтобы такой метод лечения не взяли на вооружение. А то у нас и так некоторые водители на дорогах себя ведут как целители — всё стремятся прикоснутся капотом к случайным пешеходам.





Это пара-пара-парафин. Предположительно. Сначала тонны вещества выбросило на литовскую часть Куршской косы. Теперь его обнаружили на пляжах российского нацпарка. Сотрудники на квадроцикле своими силами убирают отходы с побережья и следят за ситуацией. Откуда взялся парафин, никто точно сказать не может. Литовцы предполагают, что из России. На российской части Куршской косы не предполагают ничего. Просто убирают парафин.





Очередь за колбасой. Грядёт очередной День длинной колбасы, и Музей Мирового океана решил несколько изменить условия «народного праздника». В частности, перенеся его с привычной набережной Петра Великого к Фридрихсбургской крепости и Королевским воротам. В этот раз торжествовать по поводу колбасы планируется аж два дня — сначала в одном месте, потом в другом. У некоторых партнёров праздника изменения вызывают вполне логичные вопросы, вроде — зачем и кому от этого лучше. Но в музее уверяют, что всё будет замечательно. Кстати, вход в один из дней теперь будет платным. Зато не обойдётся без огромной колбасы (и соответствующего парада). Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина узнала, что нового в колбасном торжестве.





Несмотря на то, что зима так и не наступила, уже хочется весны. Хотя бы календарной. До нее остался месяц, как-нибудь переживём. Переживать начнём уже в эти выходные — можно с помощью неторопливой прогулки по городу, можно на встрече выпускников или на шумной вечернике. Есть и другие варианты — например, сделать доброе дело и помочь маленькой Милане жить. Или посетить лекцию профессора о Нобелевской премии по литературе. Или вспомнить о жертвах Холокоста на выставке, посвящённой 75-летию Освенцима. Для тех, кто предпочитает отдых другого типа, есть соревнования по боксу или барахолка в «Атлантике». «Афиша Нового Калининграда» как всегда рассказывает о главных мероприятиях грядущих выходных.