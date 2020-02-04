Вечерний @Калининград: цена улыбки, лимит на снег и далеко от Китая

Часть жителей Калининградской области надеется, что снег всё-таки выпадет до конца зимы. Часть — что уже не выпадет. Погода решила угодить всем. Снег выпал, но только на востоке региона. Так что Гусев, Черняховск и Советск получили свою порцию белой массы с неба, а калининградцы могли насладиться привычным дождём и ветром. И все счастливы. Или нет?


Текст дня. Некоторым детям приходится слишком рано прощаться с детством. Это когда в больнице проводишь больше времени, чем дома. Врачей видишь чаще, чем друзей и родных. А уколы уже не пугают, а превращаются в неприятную рутину. Но дети всегда остаются детьми — они хотят веселиться, общаться, играть, а не пялиться в белый потолок в больничной палате. В Калининграде, в Детской областной больнице, к маленьким пациентам (да и к уставшим и нервным взрослым) приходят клоуны в тельняшках и разноцветных шляпах. Это не праздничная анимация с почасовой оплатой, это — искренняя поддержка и забота, так необходимая, когда ты вынужден проводить в больнице недели, а то и месяцы своей жизни. Корреспондент «Нового Калининграда» Алина Беляева узнала, как живут калининградские «клоунотерапевты», почему они этим занимаются и о чем важно не забывать, если решил работать с детьми в больнице.


А рядом, тем временем, строится новый корпус Детской областной больницы на месте комплекса зданий бывшей Медсанчасти № 1. Сдать объект власти региона хотели ещё в 2019 году, но случились проблемы с финансированием, так что сроки сдвинулись. Сейчас отставание удалось ликвидировать, но это не избавляет стройку от возможных будущих проблем. Опять же финансовых — достроить здание власти хотят в 2021 году, а федеральные деньги на строительство рискуют получить только в 2022-м. Во вторник стройплощадку навести губернатор Антон Алиханов. Компанию ему составила корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова.


Осенью прошлого в отделе полиции в Калининграде погиб задержанный Иван Вшиков. По официальной версии, калининградец сломал в камере батарею и обварился кипятком. Есть и другие версии произошедшего, вплоть до спланированного убийства. Официально пока что возбуждено дело о халатности и уволены двое сотрудников отдела. История стала очень известной — о ней много писали как местные, так и федеральные издания. С разными оценками, коннотациями и предположениями. Отметилось и вновь возрожденное калининградское издание «Новые колёса». И вот на заголовки «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» и «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства футболиста» полиция уже обиделась. И обратилась в суд. Издатель «Новых колёс» Игорь Рудников уверен, что никаких шансов выиграть дело у УМВД нет. Почему — узнала корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.


В России (да и в мире тоже) продолжает расти градус паники вокруг нового коронавируса. Россия эвакуирует своих туристов из Китая и планирует размещать их в Тюмени, не пуская в европейскую часть страны. Граница с Китаем закрыта, прекращается железнодорожное и авиасообщение. Всего сегодня в мире уже заболело 20,4 тысячи человек, 425 — скончались. И эти числа постоянно растут. На другом конце России, очень далеко от разбушевавшейся эпидемии, тоже живут китайцы. Иим сейчас особенно несладко. Кто-то уехал из Калининграда на родину на новогодние каникулы и не смогу вернуться из-за закрытых границ, кто-то не захотел возвращаться. Корреспондент «Нового Калининграда» Яна Сироткина пообщалась с теми, кто предпочёл остаться в Калининграде. 

Комментировать (1)

Комментарии к новости

prealoader
prealoader

«Вечерний @Калининград: главные события дня» в новостях:

Вечерний @Калининград: кандидат Алиханов, правда веганов и автобархоппинг Вечерний @Калининград: кандидат Алиханов, правда веганов и автобархоппинг
Вечерний @Калининград: внезапное прозрение, царь-колбаса и парафиновый пляж Вечерний @Калининград: внезапное прозрение, царь-колбаса и парафиновый пляж
Вечерний @Калининград: спасение от отдыхающих и прощальный танец Вечерний @Калининград: спасение от отдыхающих и прощальный танец
Вечерний @Калининград: брак Пятикопа, ошибка губернатора и шум депутатов Вечерний @Калининград: брак Пятикопа, ошибка губернатора и шум депутатов
«Я не вижу болезни, я вижу детей»: зачем нужны клоуны в детской онкогематологии «Я не вижу болезни, я вижу детей»: зачем нужны клоуны в детской онкогематологии
Долгострой с опережением: как идет строительство нового корпуса ДОБ (фото) Долгострой с опережением: как идет строительство нового корпуса ДОБ (фото)
В Калининграде разыскивают мужчину, который вышел с работы и пропал (фото)
Волейболистки «Локомотива» одержали победу над соперницами из Словении в Лиге чемпионов

Все новости в теме Вечерний @Калининград: главные события дня Все новости за день Все темы новостей
Есть мнение

Кажется, нас обманывают

Замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников о том, почему не надо менять Конституцию.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter