Вечерний @Калининград: кто, если не кот, многоликий шторм и что делать в Корее

Важные события понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Котомания в Зеленоградске вновь переходит на новый уровень и расширяет свои границы до зоомании в полном масштабе. Администрация города решила провести конкурс «Мой ласковый и нужный зверь», победителем которого должно стать животное-медиагерой, «совершившее в 2019 году достойный уважения поступок или поднявшее важные актуальные проблемы в нашем обществе». Причём речь идёт не только о местных представителях фауны — принимаются заявки от имени любых прославившихся в прошлом году животных. От австралийских вомбатов до японских котиков. Каким именно образом животные должны совершать достойные поступки или «поднимать актуальные проблемы», организаторы не уточняют.


По Европе гуляет ураган с кучей разных имён. Срывает крыши, отключает населённые пункты от электроснабжения и творит прочие непотребства. Его ожидали и в Калининградской области, но в последний момент шторм передумал и остался наслаждаться вояжем по европейским странам, лишь слегка задев регион. Тем не менее, ничего хорошего на этой неделе ожидать не стоит — синоптики обещают, что до конца рабочей недели сохранится сильный ветер и с неба постоянно будет что-то лить. Зато должно быть тепло. Но мокро и ветрено.


Жуткая история из Балтийска. Там в прошлом году двое матросов-контрактников позвали в гости девочку-подростка — выпить, отдохнуть. Через два часа девушка решила покинуть вечеринку, но военнослужащие решили иначе — и поочередно изнасиловали подростка. Их осудили за изнасилование, совершенное группой лиц, и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц. Каждый из них получил по пять лет колонии общего режима. Правда, в ВСУ СК РФ по Балтфлоту не стали уточнять, почему обвиняемых не судили по статье за изнасилование несовершеннолетней, предусматривающей более суровое наказание (8-15 лет).


Молодые калининградцы любят уезжать в поисках новой жизни. Чаще всего — в Петербург и Москву. Чуть реже — в Польшу, Германию, Чехию и другие европейские государства. А недавно в моду вошло и восточное направление — Китай, Корея, Сингапур. Совсем другая культура, совсем другая жизнь буквально на другом конце света. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина пообщалась с Владеном Нечаевым, который несколько лет назад переехал в Сеул. Здесь он занимался IT, в Корею переехал ради стартапа, связанного с разработкой сериалов для виртуальной реальности. А теперь уже освоился, привык и даже начал сниматься сериалах сам.

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