Вечерний @Калининград: голова профессора Канта, взятковорот и уроки выживания

Мальчишки и девчонки, а также их родители, светящегося Канта увидеть не хотите ли? Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства территории острова имени известного философа. Помимо стандартных дорожек, лавочек, урн и прочих радостей планируется наконец принести в этот уголок города освещение. И распугать всех любителей потребить что-нибудь крепкое в кустах под покровом ночи. Планируется установить фонари, подсветить деревья и малые архитектурные формы, сам Кафедральный собор (не так, как сейчас, а намного масштабнее). Но самое, пожалуй, интересное — это проекция объёмной головы Иммануила Канта на крону одного из деревьев. Инсталляцию должно быть хорошо видно с эстакадного моста. Есть только один важный вопрос — а не полысеет ли философ к зиме?





Человек человеку волк, а полицейский полицейскому взятку дал. А через другого полицейского взятку взял. По крайней мере, на таком почти тарантиновском сценарии настаивает региональный Следственный комитет. По версии следствия в декабре 2018 года 18-летний оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции передал своему коллеге 25 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на незаконную добычу песка под Светлым. Тот, кстати, от взятки отказался. Кроме того, утверждают в СК, всё тот же 28-летний оперуполномоченный во время расследования захотел получить через другого оперуполномоченного (уже третьего в этой истории) от предпринимателя 50 тысяч евро. Получил 1 млн рублей и 5100 евро, и то под контролем ФСБ. Обвиняемый вину не признал, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.





Дружба народов во плоти. В польском городе Торунь группа местных жителей напала на пятерых граждан России, Украины и Белоруссии. Причём произошло это в историческом центре города, где всегда очень много туристов, да и просто прохожих. По данным СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье около 1:30. В группе, напавшей на потерпевших, было семеро мужчин, которых сейчас разыскивают. По словам одного из пострадавших, нападавшие выкрикивали ксенофобские лозунги, вроде «Польша для поляков» и «***** украинцев». Один человек получил перелом костей черепа. «Больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо сложившейся ситуации. Нападавшие успели напасть на нас, уйти и еще раз вернуться, бросившись на нас с кулаками», — написал один из потерпевших в «Фейсбуке».





Сотрудники «Нового Калининграда» любят людей, но, похоже, не очень любят себя. Поэтому периодически ставят на себе всяческие негуманные эксперименты. Несколько лет назад наша корреспондентка пыталась выжить на 120 рублей в день, теперь проверить себя на прочность решил технический отдел. Веб-разработчик «Нового Калининграда» Илья Абросимов решил усложнить задачу и намерен прожить месяц на прожиточный минимум, то есть на 11 510 рублей. Причём эти деньги пойдут не только на еду, а вообще на всё — от оплаты счетов до покупки зубной пасты. Вот здесь можно следить за успехами Ильи (он намерен отчитываться каждый день), а также желать ему удачи и давать советы. Мы желаем Илье успехов, но на крайний случай у нас есть ещё технические специалисты.





Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое генетическое заболевание. Из-за дефектного гена в организме нарушается выработка белка SMN, без которого отмирают нервные клетки спинного мозга, отвечающие за координацию движений и мышечный тонус. Проще говоря, человек постепенно теряет возможность двигать ногами, частично руками, ему становится сложнее дышать. Болезнь на сегодняшний день считается неизлечимой, однако не так давно появился препарат «Спинраза», замедляющий развитие болезни. Годовой курс этого препарата стоит около 750 тысяч долларов. Есть и другой препарат — «Золгенсма». Один укол этого лекарства, сделанный пациенту до 2 лет, способен устранить причину болезни. Нужен всего один укол, но стоит он 2,1 млн долларов. В России зарегистрировано более 800 человек с СМА. Даже добиться назначения «Спинразы» очень тяжело, не говоря уже о получении лекарства (это почти невозможно). «Золгенсму» в России достать нельзя в принципе — препарат зарегистрирован только в США. У полуторагодовалой калининградки Миланы Семеньковой СМА. Её родители с осени пытаются получить «Спинразу», но время идёт, а лекарства нет, поэтому они начали сбор денег на «Золгенсму». Сейчас Милана Семенькова известна на всю Россию — в её поддержку выступают звёзды, о ней пишут журналисты, для сбора денег проходят благотворительные концерты. Однако помощь нужна не только Милане — даже в Калининграде она не единственный ребёнок с таким диагнозом. Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева рассказывает о редком заболевании и невозможной помощи государства.