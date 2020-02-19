Вечерний @Калининград: варяги губернатора, важность секса и скверный выбор

Важные события среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Минимум раз в три дня — о чем это? Правильный ответ — о сексе. С такой периодичностью мужчинам необходимо заниматься сексом для поддержания здоровья. Мы это не из головы взяли, так сказал главный внештатный уролог региона Александр Шваб. А после 60 лет — хотя бы раз в неделю. Осталось узнать, как часто надо заниматься сексом женщинам, а то вдруг данные не совпадают. Неудобно выйдет.





Чтобы получить кого-нибудь ненужного, надо сначала переселить кого-нибудь ненужного. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продолжает в своём «Инстаграме» активно зазывать переселенцев в Калининградскую область. Обещает помощь с переездом и всяческие материальные блага. Не самим переезжающим, конечно, а фирмам, которые их наймут и переманят. Сами потенциальные калининградцы ещё желательно чтобы были при этом «высокооплачиваемыми специалистами». Разнообразными айтишниками, инженерами и биологами. Жителей региона, и так не особо приветливых к «понаехавшим», такие перспективы не обрадовали. В комментариях губернатору немедленно высказали всё, что думают о его инициативе. Самое свежее предложение пока — уехать из области, а потом за деньги вернуться в область в качестве переселенца. Авось, выгорит.





Вы не так поняли. Новый глава БФУ им. И. Канта Александр Фёдоров решил объяснить свою ранее высказанную позицию по поводу необходимости «пропаганды семейных ценностей в достаточно жесткой установке насчет того, что рождение детей — это твой долг». Он заявил, что это всё было «своего рода провокацией» в связи с формированием нового подхода к молодёжной политике в вузе и необходимостью «расставить акценты». «А почему я, собственно, не мог выразить вот в такой достаточно категорической модальности достаточно категорическую и весьма консервативную позицию?» — сказал Федоров. Тех, кто резко негативно отреагировал на его высказывание, Фёдоров назвал глупыми малообразованными людьми, не имеющими признаков критического мышления. Но в целом, уверен врио ректора, анализ отклика на его выступление показал, что «консервативная позиция достаточно сложно всеми воспринимается». Сложно, да.





Время окомфорчивания городской среды. Это когда какая-то территория в городе на год зарастает грязью с вялым шевелением рабочих, а потом после срыва всех сроков за пару недель превращается в пространство уровня «и так сойдёт», отдалённо напоминающее эскизы модных урбанистов и проекты архитекторов. Сейчас калининградцы должны выбрать территорию, которую подвергнут благоустройству в 2022 году. В финал голосования прошли бульвар Иванихиной в Московском районе, парк на ул. Яналова и сквер на ул. Алданской. И — интрига! Голосование пройдёт 28 и 29 февраля, а пока что заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова кратко рассказывает о проектах благоустройства этих территорий.