Вечерний @Калининград: дорогое чтение, неизвестная зараза и публичная изоляция

Весна в Калининграде бьёт температурные рекорды, дороги заполнились машинами, а улицы — людьми. Всё цветёт и одуряюще пахнет. Лучше бы лежал снег, потому что коронавирус, увы, никуда не исчез. Он тоже ставит рекорды, и они далеко не такие приятные. В Калининграде начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции (и размеры штрафов вам тоже не понравятся). Зато местная лаборатория теперь может самостоятельно подтверждать данные по новым случаям. Это значит, что мы теперь быстрее будем узнавать о новых заражениях, а не как раньше. Власти разрешили работать большинству производств, ограничения, похоже, остались только на сфере услуг (но не на всей). С приветом из самоизоляции рассказываем о важных событиях вторника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Давайте с хорошего: в Китае за последние сутки впервые с января никто не умер от коронавируса. Значит, это всё когда-нибудь и у нас закончится. Правда, когда — неизвестно. Президент Владимир Путин уверен, что пик заболеваемости в России ещё не пройден. Спорить с ним довольно сложно, учитывая, что с каждым днём число новых случаев только растёт. Так, за минувшие сутки в России зафиксировано 1154 новых случая, из них 29 — в Калининграде. Это всё накопленное за последние дни без новых заражённых. Среди заболевших — один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет, 9 человек в возрасте 46-65 лет. И только 5 человек — старше 65 лет. Девять из 29 привезли коронавирус из-за границы.Трое — участники «того самого» дня рождения. Одиннадцать заразились в области, а вот как умудрились заболеть оставшиеся шесть, в Роспотребнадзоре не выяснили. Есть и хорошие новости — одна из двух калининградских лабораторий получила статус референс-центра. Это значит, что больше не придётся возить анализы на подтверждение в Москву или Новосибирск. То есть сообщения о новых заражённых будут появляться вовремя, а не по 30 человек раз в неделю.





Соблюдать режим самоизоляции в условиях чересчур хорошей погоды калининградцам становится всё сложнее. Городские улицы 7 апреля выглядели совсем как в обычный вторник — множество машин, прогуливающихся людей, женщин с колясками. Некоторые самовольно открыли себе доступ на детские площадки, другие отправились на рыбалку. И только периодическое вещание радио «Армагеддон» напоминало о том, что всего этого быть не должно. Но на него уже перестали обращать внимание. Особое столпотворение в последнее время наблюдается у зданий бывшего УФМС (теперь это управление по вопросам миграции УМВД). Так как мигрантам не стали автоматически продлевать разрешительные документы, они пытаются попасть для этого в ведомство. Полиция, призвав на помощь казаков, пытается контролировать очередь и заставить всех соблюдать дистанцию. Судя по фоторепортажу Виталия Невара, получается не очень.





Глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура объяснила, почему гулять на свежем воздухе даже в одиночестве опасно. Всё дело в том, что вирус 72 часа способен жить на поверхностях. Так что, если всё-таки выбрались, постарайтесь ничего не трогать и не облизывать. Есть ещё одна причина не ходить на улицу без особой надобности (если уж в меры безопасности вы не верите). За нарушение режима самоизоляции нынче штрафуют — несколько дней назад были внесены соответствующие поправки в КоАП. Первый штраф уже выписали и в Калининграде — жителю города, который, по его словам, просто читал на набережной книгу Евгения Замятина «Мы». Патруль выслушал аргументы об отсутствии режима ЧС в России, доставил калининградца в отделение, а потом в суд, где ему оперативно выписали минимальный штраф — 15 тысяч рублей (максимальный — 40 тысяч рублей). Сам «нарушитель» таковым себя не считает и намерен обжаловать решение суда. По его словам, всё произошедшее — абсурд, о чём он и рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» Екатерине Медведевой.