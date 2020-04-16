Вечерний @Калининград: гибкая логика, памятник-конструктор и лета не будет

Если что-то пошло не так — делай вид, что так было задумано изначально. Например, если во время работ по сохранению исторического объекта от этого объекта остались только фундамент и часть перекрытий, как это случилось с домом Коринта в Гвардейске. Называй нелогичное гибким, а потом бесконечно уточняй правила, как это делают в правительстве Калининградской области с режимом самоизоляции. А ещё сиди дома и мой руки с мылом, как это делает сейчас всё население планеты Земля. Скрестили пальцы на удачу и рассказываем о важных событиях четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В Калининградской области зафиксировано ещё 8 случаев коронавируса. Итого в регионе теперь 92 заболевших, 28 выздоровевших и один человек умер. В России за последние сутки прибавилось 3448 заболевших. Скончались 34 человека, выздоровели — 318. Всего в стране на сегодня насчитывается 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период от инфекции скончалось 232 пациента, выздоровели — 2304. Из-за пандемии президент России Владимир Путин решил перенести торжественные мероприятия по поводу Дня Победы. Этому предшествовало обращение ветеранов к президенту накануне. В ВОЗ заявили, что обеспокоены ситуацией с ростом числа новых случаев коронавируса в России и некоторых других странах. В Минздраве России предполагают, что снижение случаев заражения коронавирусом в стране начнется только летом. При этом сначала в Москве, а только через 2-3 недели — в регионах. По другим оценкам, конца пандемии не стоит ожидать раньше осени. Если вас тоже волнует вопрос «когда всё это кончится», «Новый Калининград» разработал калькулятор, с помощью которого можно попробовать просчитать течение пандемии в Калининградской области.





Нелогичное или гибкое? По мнению губернатора Антона Алиханова ограничительные меры в России именно что «гораздо более гибкие», чем в Евросоюзе и Китае, хоть и «кажутся нелогичными на первый взгляд». Жители региона, похоже, всё же склоняются к нелогичности и поэтому постоянно вынуждены задавать уточняющие вопросы, попросту запутавшись в постоянном обновлении и изменении правил. Было сказано — в общественном транспорте можно ездить только со справками с работы. Что делать, если надо в аптеку в соседнем посёлке, а ни машины, ни, тем более, денег на такси нет, поинтересовались жители. «До аптеки можно до ближайшей [ехать на общественном транспорте], даже если она в соседнем посёлке», — смягчились в оперштабе. Прокуратура Калининграда открыла горячую линию по вопросам ограничений из-за коронавируса, а полиция рапортует о проведении тысячи профилактических бесед с горожанами ежедневно. Гибкость. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская изучила калининградские ограничения в последней (на сегодня) редакции и разобралась, куда и как можно, а куда и как нельзя.





С коронавирусом на сегодня всё. Время удивительных историй о саморазбирающихся памятниках. Почти 200 лет назад в нынешнем Гвардейске был построен маленький домик, в котором родился известный художник Ловис Коринт. После войны дом разделили на несколько квартир, а в 2015-м — расселили из-за аварийного состояния. Ещё 4 года дом просто стоял и ветшал. В общем, когда власти, наконец, нашли в себе силы и деньги, чтобы взяться за реставрацию памятника, здание выглядело уже весьма печально. Но всё ещё состояло из фундамента, стен и крыши. В начале марта 2020 года стен стало на одну меньше.Оригинальную кровлю тоже решили заменить. Тем не менее, обещалось, что всё, что будет возможно сохранить в первозданном виде, будет сохранено. В апреле от дома остался фундамент, часть перекрытий и груда кирпичей. В министерстве культуры и туризма незамедлительно сообщили, что ничего никуда не рушилось, так было задумано. Мол сейчас мы домик разобрали, а потом обратно соберём. И будет точно такой же, но лучше. Что произошло с памятником регионального значения, выясняла корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова.