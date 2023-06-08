Вечерний @Калининград: пожароопасные косы, янтарный мигрант, задумчивый Ozon

Ситуация с засухой развивается стремительно. С сегодняшнего дня действует соответствующее «штормовое предупреждение» МЧС. Одновременно из-за чрезвычайно высокой пожароопасности вступил в силу запрет на посещение лесов. Областные власти обещают ловить нарушителей с помощью фотоловушек и квадрокоптеров и настроены весьма серьезно. «Запрет полный, никаких палаток в лесу быть не должно», — заявил министр экологии Олег Ступин. И все бы хорошо, но Балтийскую и Куршскую косы пока посещать можно: они... не относятся к лесам. К другим удивительным новостям четверга.

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Для жителей Калининградской области снова увеличились сроки доставки товаров, заказанных в Ozon. Если мае они поступали из «большой» России в среднем в течение двух-трех недель, то сейчас их, как и в марте-апреле, задумчиво и печально обещают привезти через месяц. Часть товаров заказать и вовсе невозможно: при попытке оформить покупку в приложении сообщается, что доставка недоступна — и предлагается выбрать другой пункт выдачи. По некоторым уже сделанным заказам поступают уведомления о том, что они задерживаются из-за «длительного таможенного оформления». В общем, почувствуйте прелести жизни в полуэксклаве.

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Ремонт улицы Красной простимулировал калининградские власти взяться и за соседнюю Пацаева. Вместе с ул. Карла Маркса их хотят связать велодорожками, заняться сортировкой брусчатки (что бы это ни значило), расширить тротуары, привести в порядок расположенный в районе пересечения трех улиц сквер. Правда, пока разрабатывается только проект. Подробности — в репортаже Ивана Маркова.

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В последнее время Калининградский янтарный комбинат ежегодно добывает около двух десятков самородков весом от килограмма. Общеизвестно, что он — единственный в мире, ведущий промышленную добычу янтаря. Вопреки расхожему мнению, сукцинит образовался совсем в другом месте — в районе Скандинавии, а янтароносную жилу принес сюда ледник. И спрятал свой подарок совсем неглубоко, что позволяет вести добычу открытым способом, в карьере. Благодаря этому порой удается «намыть» особо крупные экземпляры. И те, что не попадают в Гохран, как правило, выставляются на аукцион. Последний проводится очно, очередной намечен через две недели: выставляется 70 лотов ориентировочной стоимостью 17 млн рублей. В прошлом году все было распродано полностью, интерес к аукциону большой: янтарный комбинат сумел выйти в том числе на ближневосточный рынок. О том, чего на нем ждут от новых торгов, как они проходят и кто может купить уникальные камни — в репортаже «Нового Калининграда».

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