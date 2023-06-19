Вечерний @Калининград: вина туристов, жизнь в полублокаде и неуместные столбы

Спустя неделю пожарные всё же справились с горящей свалкой в Круглово. Как сообщили в МЧС, прошедшие ливни не только не облегчили работу, а ещё и затруднили подвоз и расстановку спецтехники. Дальше мусорный полигон ждёт рекультивация, работать он больше не будет. О других новостях понедельника рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Спонсором ускорения инфляции в Калининградской области в мае Банк России признал активный туристический интерес к региону. «Ускорение годового роста цен в регионе во многом объясняется постепенным восстановлением потребительской активности и произошедшим с начала года ослаблением рубля. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — отмечает ЦБ РФ. При этом, по данным Центробанка, в мае подешевели помидоры, а цены на огурцы и говядину, например, стали расти чуть медленнее. А вот непродовольственные товары продолжают интенсивно дорожать, как и услуги. За последнее, как раз, ответственность несёт высокий спрос на отдых в Калининградской области со стороны жителей «большой» России. Выросли цены на поездки и для жителей региона, что опять же связано как с повышенным спросом, так и с ослаблением рубля.


Прошёл год с момента ограничения транзита в Калининградскую область. В июне 2022-го, ссылаясь на санкции Евросоюза, Литва запретила провоз части товаров в Калининград по своей территории. В течение дальнейших месяцев список постепенно пополнялся. Для железнодорожного транзита ввели квоты, автомобильные перевозки подсанкционных грузов запретили полностью. По оценкам областных властей, из-за ограничений регион ежемесячно теряет почти миллиард рублей. Предпринимателям предложили перейти на морские перевозки, однако такая логистика доступна далеко не всем. Некоторые перевозчики прекратили работу, другие решили перевести бизнес в другие регионы России, где нет таких сложностей. Производители вынуждены искать новых поставщиков и осваивать новые способы доставки и отправки грузов. Обычные калининградцы просто наслаждаются ростом цен и сроков доставки товаров из маркетплейсов. Как регион прожил этот год и что происходит сейчас, рассказываем в спецпроекте «Нового Калининграда».


Многострадальную улицу Карташева в микрорайоне им. А. Космодемьянского обещают открыть для технического движения к сентябрю. Завершить работы должны были ещё в прошлом году, но подрядчик сорвал все сроки, контракт перезаключили, в итоге сдача объекта ожидается только в декабре 2023-го. Не всё гладко и на других дорожных стройках Космодемьянского. Так, по центру будущей магистрали на ул. Тихоокеанской красуются бетонные опоры высоковольтной линии, и документы об их переносе ещё не подписаны. Когда микрорайон получит полноценную кольцевую дорогу, выяснял корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.

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