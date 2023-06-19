Ливень не облегчил работу: в МЧС сообщили о ликвидации пожара на мусорном полигоне в Круглово

Ливень не облегчил работу: в МЧС сообщили о ликвидации пожара на мусорном полигоне в Круглово
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
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В Калининградской области спустя неделю потушили пожар на мусорном полигоне в Круглово, сообщает региональное управление МЧС в понедельник, 19 июня.

«Сегодня в 12:00 был полностью ликвидирован пожар на полигоне ТБО в посёлке Круглово. Тушение продолжалось семь суток, ежедневно в нем принимали участие несколько десятков человек, в большинстве — сотрудники МЧС России, — уточнили в ведомстве. — Ливень, который прошел на днях в регионе, не облегчил работу пожарных. Не пролил тлеющую и горящую массу, но затруднил подвоз и расстановку спецтехники».

Ликвидировано очаговое горение на площади около 3000 квадратных метров. Работы по дальнейшей рекультивации полигона будут продолжены, добавили в МЧС.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром 12 июня. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, к середине дня 14 июня она сократилась вдвое. Власти региона сообщили, что из-за пожара на полигоне у поселка Круглово Зеленоградского округа не будут эвакуировать жителей соседних поселков. При этом специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в воздухе возле населенного пункта превышение допустимых норм оксида углерода. Также из-за пожара приостановили работу детского лагеря «Бригантина».

15 июня региональное минприроды сообщило о закрытии мусорных полигонов в Круглово и Ельняках.

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