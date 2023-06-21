Ночной @Калининград: нежелательная природа, урезанные именины и портовый провал

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «World Wide Fund for Nature» (WWF, Всемирный фонд природы). В ведомстве считают, что проекты Всемирного фонда дикой природы «формируют угрозы безопасности в экономической сфере», а деятельность направлена на «воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». Ранее WWF уже объявили иностранным агентом. О других новостях среды — в ночном обзоре материалов «Нового Калининграда».





Ещё одна примета времени. День города в Калининграде в этом году решили максимально урезать. Как сообщили в мэрии, праздник пройдёт с 7 по 9 июля под девизом «Город славен именами героев». «Запланировано чествование всех тех, кто вписал свои дела в летопись города. Это ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны труда, спортсмены, врачи, деятели культуры, педагоги, герои труда, работники предприятий, участники специальной военной операции», — рассказал глава комитета соцполитики Алексей Силанов. Судя по зачитанной им программе, пешеходной зоны в этом году не будет, как и гала-концерта и фейерверка. Вместо всего этого в микрорайонах проведут спортивные и музыкально-патриотические фестивали.





Жителям Черняховска и окрестностей предложили ещё немного подождать газификации. С такой просьбой к горожанам обратился глава администрации Сергей Булычев. Правда, волнует жителей округа не только сам газ, но и сложности с заготовкой дров в ожидании этого самого газа. Их необходимо добывать и доставлять самостоятельно, что для многих людей достаточно сложно. Ещё одна смежная проблема связана с благоустройством после газификации. Как пояснил Булычев, цены растут и у подрядчиков не остаётся денег, чтобы привести территорию после работ в порядок. Так что сначала жителям надо подождать газа, а потом ещё подождать восстановления тротуаров и дворов после проведения газа.





Экспортно-импортный контейнерный грузооборот Калининградского морского торгового порта в 2022 году упал более чем на 90%. Тут, в принципе, даже не надо гадать, что случилось. «Калининградская область фактически оказалась в транспортной блокаде. Кардинально изменились направления товарных потоков, нарушились логистические цепочки. <...> После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые морские контейнерные линии, связанные с морскими контейнерными перевозками», — рассказал директор порта Владимир Лавренчук. По его словам, «катастрофическое снижение объёмов перевалки грузов» привело к снижению выручки, и порт был вынужден перейти на неполный рабочий день с июня по декабрь 2022 года. Сейчас, после перестройки логистики, «ситуация начинает понемногу выравниваться», обнадежил Лавренчук.