Вечерний @Калининград: горнолыжный Калининград, неудачный Остров и рисование солнцем

Уже завтра калининградцы проснутся в новой реальности, где проезд в автобусе стоит на девять рублей больше, если вы расплачиваетесь наличными (37 рублей вместо прежних 28). При оплате банковской картой стоимость билета составит 33 рубля, при оплатой «Волной Балтики» — привычные 28 рублей. И не говорите, что мы не предупреждали. А теперь — к менее болезненным новостям пятницы.





Посреди лета под Озёрском нежданно-негаданно открыли лыжный туристический комплекс. Когда-то это место было известно как «Малые бобры», но загнулось. Теперь же курорт «Горка» готов принимать гостей. «Комплекс располагает единственным в области тренажёром для горнолыжников. Для новичков есть учебная трасса, она же подойдёт для детей. Самый длинный спуск протяжённостью около 330 метров предназначен для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах. В разгар лета гостям доступны травяные лыжи grasski. Для комфортного скольжения на склоне поддерживается постоянная высота зелёного покрова», — написал директор областного центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило на своей странице «ВКонтакте». По его словам, в «Горке» скоро должны появиться ещё десять модульных домиков, а к зиме хотят ввести в эксплуатацию гостиницу — для этого уже закуплены три снежные пушки из необходимых пяти. Сейчас, отмечает Лило, в центре принимают жильцов десять сафари-тентов общей вместимостью 35 человек. На искусственно созданном пруду оборудован пляж, есть зона для барбекю, уличный кинотеатр и веревочный парк.





Региональный градостроительный совет отказался поддержать концепцию благоустройства Октябрьского остров. Её на суд архитекторов представила компания Геннадия Тимченко «Стройтрансгаз». Эксперты обсуждали проект около двух часов и, в конце концов, назвали его сырым и отправили на доработку. Что не устроило совет, почему благоустройство назвали «не выдерживающим критики» — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова.







Выходные предстоят тёплые, но дождливые. В субботу синоптики прогнозируют 23 градуса, в воскресенье — 21. Осадки обещают в течение всего воскресенья. И всё же это не повод оставаться дома. «Новый Калининград» собрал для вас любопытные способы провести выходные (и не пропустить очередное лето). Здесь и танцы на аэродроме, и ночной заезд на велосипедах, и концерт в чаше стадиона «Калининград», и рисование солнцем в водонапорной башне, и фестиваль цветов в форту — обязательно найдётся что-то, что заинтересует и вас.