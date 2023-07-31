Вечерний @Калининград: патологоанатомы для медицины и реставраторы для руин

Калининградская область в очередной раз вырывается в десятку «лучших». На этот раз — по ценам на бензин. Так-то автомобилисты давно это видели благодаря худеющему кошельку, но сейчас статистика подтвердила: ощущения их не обманывают. Аи-92, который продается в регионе, является одним из самых дорогих в стране. Подлинный успех региональных властей. К другим вдохновляющим новостям понедельника.







Казалось бы, ситуацию в региональном здравоохранении уже ничто не ухудшит — хуже просто некуда, но областной минздрав доказывает: резервы остались. Сейчас в регионе не хватает почти 1700 специалистов. Из них — 768 врачей: больше всего область нуждается в реаниматологах и анестезиологах (77 человек), акушерах-гинекологах ( 74 вакантных должности), а также терапевтах (52 свободных места). Помимо этого, не хватает хирургов, сотрудников скорой помощи, педиатров и неврологов. За год дефицит кадров вырос на 82% — еще пара лет, и система испустит дух. К счастью, ситуация с патологоанатомами пока относительно благополучна.





Странная история с болельщиками «Балтики», которые приехали в Москву на матч со «Спартаком». Накануне неизвестный облил их зеленкой — произошло это у пятизвездочного отеля Hyatt, где поселились дорогие во всех смыслах фанаты. Нападавшего ищут, но в калининградском клубе на связь произошедшего с футболом смотрят скептически — «болельщики были без атрибутики, автобус, на котором они приехали, тоже никак не выделялся». Действительно, учитывая локацию, допустить можно что угодно — например, классовую вражду. «Балтика», кстати, проиграла — хоть и забила свой первый за последние 25 лет мяч в РПЛ и держалась в целом достойно.





В Калининградской области в последние пять лет резко вырос интерес к реставрации. Речь в первую очередь об архитектуре и ее элементах — об этом говорят сами эксперты. На таком фоне регион ощущает все более острую нехватку специалистов. Где взять мастеров, получится ли обеспечить их работой, и есть ли вообще потребность в «оживлении» руин, корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков выяснял у организаторов и участников выездной школы реставраторов, организованной Союзом реставраторов России. Заодно с помощью главы регионального отделения Союза Олега Турка-Задунайского он опроверг любимую мантру калининградских чиновников, уверяющих в нормальности случаев, когда подобное вмешательство хорошо заметно неспециалисту. Нет, говорит эксперт, это — непрофессионализм, и других мнений здесь быть не может. Поэтому, если видите, например, резкий контраст в кирпичной кладке, знайте — работу выполнял дилетант.