Вечерний @Калининград: в ожидании слонов, Кафке не снилось и шеф, два счетчика

Россельхознадзор в лучших традициях колониализма сообщил о том, что «рассматривает возможность импорта в Россию из ЮАР бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов». Сельское хозяйство здесь ни при чем, живых «экзотов» хотят перемещать из африканских провинций Лимпопо и Гаутенг прямо в российские клетки. Экологи всполошились и забрасывают интернет гневными письмами, но нельзя не отметить явный гуманизм произошедших за последние полтораста лет изменений: о человеческих зоопарках речи уже нет. Хотя, наверное, не все согласятся с тем, что окружающая действительность представляет собой нечто иное. К другим новостям пятницы.







Дело депутата Госдумы Андрея Колесника рассмотрели в областном суде, куда подали жалобы семья фигуранта и Генпрокуратура. Жаловались они на решение районного суда. Первая неудовлетворена отъемом контрольного пакета акций Калининградского торгового порта и почти 370 млн рублей прибыли, вторая — формулировками (!) мотивировочного решения. Апелляционная инстанция, хоть и выслушала нового свидетеля и новые свидетельства, ничего менять не стала. У сторон есть возможность обжаловать это в кассации в течение трех месяцев. При чем здесь Франц Кафка — в репортаже из зала суда корреспондента «Нового Калининграда» Елены Калугиной.





С 1 сентября в России вступит в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». По мнению причастных, он повлечет тектонические сдвиги в отрасли — и далеко не всегда положительные. В частности, прогнозируется серьезное сокращение числа таксистов и, как следствие — резкий скачок тарифов. Корреспондент «Нового Калининграда Ольга Кадомцева» попыталась разобраться в том, что ждет таксопарки, водителей и пассажиров в нашем регионе.





Нынешняя неделя в Калининградской области оказалась как-то особенно жаркой, но суббота и воскресенье обещают быть не такими аномальными. Это значит, что можно выбраться не только на пляж. «Новый Калининград» собрал информацию о том, куда можно сходить в предпоследние выходные лета. Среди того, что предлагают организаторы — все то же «старое, доброе»: концерт Шуры, стихи о Родине, ярмарка мёда. Но не только они.