Вспомнили Кафку: как прошла апелляция по делу об изъятии акций порта у семьи Колесника

Дело депутата Госдумы Андрея Колесника рассмотрели в апелляционной инстанции. Коллегия областного суда опросила в качестве свидетеля сына бывшего гендиректора Калининградского морского торгового порта и прослушала аудиозапись приема парламентария в прокуратуре. Однако решение первой инстанции оставили в силе, не удовлетворив ни жалобы адвокатов Колесника, ни представление прокуратуры. Подробности — в репортаже «Нового Калининграда» из зала суда.



Прокурор и пять адвокатов

По решению Центрального районного суда Калининграда, принятому в июле, у семьи парламентария изъяли в доход государства контрольный пакет акций порта. Помимо этого, с Колесника и его супруги взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Накануне рассмотрения дела в апелляции депутат опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором заявил, что «верит в беспристрастность наших судов и знает, что справедливость восторжествует». До этого он высказывал мнение, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора и что «идет зачистка элит».

Решение первой инстанции обжаловали как Генпрокуратура, так и ответчики. Заседание в областном суде, которое назначили через неделю после поступления первых апелляций, началось 17 августа и продолжилось на следующий день. Со стороны надзорного ведомства выступала представитель областной прокуратуры Анастасия Большакова. Ответчики в суд лично не явились. При этом количество адвокатов Андрея Колесника и его семьи в апелляционной инстанции увеличилось с трех до пяти.

На этапе заявления ходатайств юристы пытались отложить рассмотрение дела, отменить решение первой инстанции и сделать заседание закрытым. Так, представитель Колесника заявил, что его доверитель госпитализирован, но хотел бы поучаствовать в заседании. Дело, тем не менее, рассмотрели в отсутствие политика. Аргументы по поводу закрытого заседания сводились к неприкосновенности частной жизни. Коллегия сочла, что для такой меры нет правовых оснований.

Один из юристов семьи депутата заявила, что в деле «имеются основания для оставления иска без рассмотрения». Представитель Колесника сослалась на абзац 4 статьи 222 ГПК РФ, пояснив, что в материалах не содержится доверенности генпрокурора РФ и документа, отражающего соответствующее поручение, которые позволяли бы заместителю Игорю Ткачеву подписывать иск. На этом этапе коллегия ненадолго удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, председательствующая судья Елена Чашина сообщила, что ходатайство решили не удовлетворять.

В числе прочего юристы вновь потребовали провести судебную экспертизу одного из документов, представленных прокуратурой в качестве доказательства. В этом апелляционная инстанция, как и первая, необходимости не усмотрела.





Прокурор на заседании Калининградского областного суда 18 августа «Там написано, что я коррупционер» В то же время часть требований адвокатов приняли во внимание. Так, коллегия согласилась опросить в качестве еще одного свидетеля по делу сына бывшего гендиректора Калининградского морского торгового порта Владислава Дорофеева Данилу. Наряду с этим суд посчитал необходимым заслушать аудиозапись приема Колесника в Генпрокуратуре, которая стала одним из доказательств по делу. «Я посмотрел иск. Там написано, что я коррупционер. Я в порту проработал 27 лет. Сохранили его от немцев, от швейцарцев, от литовцев, от офшоров всех и так далее», — сказал в начале разговора собеседник прокурора. «Давайте так. Если нужно родине отдать вот это предприятие, я отдам, — продолжил он. — Жалко, конечно, что столько лет в него вложил». Прокуратура утверждает, что разговор был записан во время приема депутата сотрудником надзорного ведомства. Как выяснилось на заседании, речь идет об Александре Маруценко. Адвокаты парламентария после прослушивания записи заявили, что в материалах дела отсутствуют экспертизы, которые подтверждали бы, что беседу ведут именно эти люди. Наряду с этим юристы заявили, что надзорное ведомство «попыталось исказить» содержание беседы. «Два человека разговаривают о том, что кто-то кому-то что-то хочет передать», — высказал мнение один из адвокатов Колесника. Прокурор же указала, что на записи депутат изъявил желание «заключить мировое соглашение, отдав государству свое предприятие», тем самым «показав, что это предприятие ему принадлежит». Свидетель Данила Дорофеев — сын бывшего гендиректора порта, умершего в 2021 году — пояснил при даче показаний, что получил 18 тысяч акций предприятия по договору дарения от матери, а позднее стал владельцем еще 1750 ценных бумаг как наследник. В 2021 году он продал свой пакет теще Андрея Колесника. На вопрос суда о причинах такого решения Дорофеев ответил, что ему начали поступать «всякого рода предложения» о продаже и стало оказываться судебное давление, «которое не прекращается до сих пор». «Чтобы хотя бы порт не рисковал из-за моих вот этих личных вопросов, я предпочел этот пакет перепродать», — сообщил свидетель, работающий с 2021 года советником гендиректора Калининградского морского торгового порта.

«Не тот человек, которого надо прессовать» Во время выступлений и прений юристы Андрея Колесника подчеркивали: их доверитель — «человек-патриот»; напоминали, что он внесен в санкционный список ЕС, сообщали суду о наличии у политика большого количества благодарностей и приказов о награждении, «даже от верховного главнокомандующего», и просили «остановить произвол». «Это не тот человек, которого надо вот так вот сейчас, скажу вульгарно, прессовать», — заявил адвокат Александр Ковалев, назвав судебный процесс по иску Генпрокуратуры «игрой в одни ворота». «Сейчас данным решением [суда] мы снесем половину Государственной Думы. Он был первый, кто передал акции в доверительное управление. После него все депутаты Государственной Думы передали акции в доверительное управление», — добавил Ковалев. Юристы сочли доказательства Генпрокуратуры по делу недостаточными, а решение суда — необоснованным. «Все мы прекрасно понимаем, что в настоящее время, когда непростая политическая ситуация происходит в стране, делать заявления о коррупционной составляющей в отношении члена „Единой России“ и депутата бездоказательно... Я считаю, что это неосмотрительно как с политической, так и с юридической точки зрения. Все-таки мы говорим об избраннике, за которого проголосовали люди. И более того, при избрании на данный, скажем так, почетный пост данное лицо было проверено всеми компетентными органами», — заявил один из представителей Колесника. Взыскание в качестве его дохода зарплаты супруги депутата в порту за 11 лет юристы назвали «грубым нарушением конституционного права на оплату труда». Адвокат Михаил Уваров и вовсе провел параллель с произведением Франца Кафки. «Мне кажется, напрашивается такая небольшая аналогия с романом „Процесс“ Кафки. Там все говорят: „Признай, что ты виновен, и все будет хорошо“», — пояснил юрист. Представители Колесника просили отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении иска надзорного ведомства. Прокурор Анастасия Большакова настаивала, что нарушение политиком антикоррупционного законодательства «полностью доказано». «Деятельность Колесника напрямую затрагивает сферу деятельности порта. И, в свою очередь, это не позволяло ему совмещать государственную деятельность с коммерческой работой в данной компании в силу прямого конфликта интересов. Но нет, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности как народного избранника, Колесник в этот период, имея статус депутата, улучшал свое благосостояние и качество жизни своих близких», — сказала в прениях представитель надзорного ведомства. Прокуратура требовала изменить мотивировочную часть решения первой инстанции и дать «полную и исчерпывающую правовую оценку всей совокупности собранных доказательств, уличающих Колесника в систематической и продолжительной коррупционной деятельности». По итогам заседания коллегия областного суда оставила ходатайства юристов семьи Андрея Колесника и апелляционное представление надзорного ведомства без удовлетворения. Адвокаты и представитель Калининградского морского торгового порта при оглашении решения в зале суда отсутствовали. Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград, пресс-служба Калининградского областного суда