Вечерний @Калининград: жизнь Пригожина, замах на демократию, архитектурный афтершок

Резкий рост цен на бензин стал одной из главных тем для подписчиков страницы Антона Алиханова «ВКонтакте». В ответ им советуют жаловаться в антимонопольную службу и напоминают, что в стране у нас «свободное ценообразование» и вообще — рыночная экономика. Очень легкомысленное заявление, так и до того, что Россия — демократическое государство, можно договориться. К другим новостям среды.







Под Москвой разбился бизнес-джет, в котором, по данным Росавиации, летел основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Его имя, а также имя командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина, значилось в списке пассажиров. Всего погибли 10 человек, включая троих членов экипажа. Ровно два месяца назад начался мятеж Евгения Пригожина, завершившийся некими договоренностями. Из публичных — передислокация ЧВК в Белоруссию. Самого «повара Путина», как его неофициально называют, периодически видели в России — вот и сейчас он отправлялся в Санкт-Петербург.





Демонстративная готовность властей решать «всем миром» судьбу земли под Домом Советом дошла до выставки в Историко-художественном музее. На ней представили эскизы архитектурно-градостроительных проектов, вышедших в финал последнего конкурса. Победителей на нем, напомним, не оказалось — но устроителей это мало волнует, и они в очередной раз пообещали что-то там где-то учесть. Хотя, возможно, это будет фраза «Может, по бокальчику?» с одной из картинок в экспозиции. К ней и другим эскизам присмотрелась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.