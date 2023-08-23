Вечерний @Калининград: жизнь Пригожина, замах на демократию, архитектурный афтершок

Резкий рост цен на бензин стал одной из главных тем для подписчиков страницы Антона Алиханова «ВКонтакте». В ответ им советуют жаловаться в антимонопольную службу и напоминают, что в стране у нас «свободное ценообразование» и вообще — рыночная экономика. Очень легкомысленное заявление, так и до того, что Россия — демократическое государство, можно договориться. К другим новостям среды.
Под Москвой разбился бизнес-джет, в котором, по данным Росавиации, летел основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Его имя, а также имя командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина, значилось в списке пассажиров. Всего погибли 10 человек, включая троих членов экипажа. Ровно два месяца назад начался мятеж Евгения Пригожина, завершившийся некими договоренностями. Из публичных — передислокация ЧВК в Белоруссию. Самого «повара Путина», как его неофициально называют, периодически видели в России — вот и сейчас он отправлялся в Санкт-Петербург.
Демонстративная готовность властей решать «всем миром» судьбу земли под Домом Советом дошла до выставки в Историко-художественном музее. На ней представили эскизы архитектурно-градостроительных проектов, вышедших в финал последнего конкурса. Победителей на нем, напомним, не оказалось — но устроителей это мало волнует, и они в очередной раз пообещали что-то там где-то учесть. Хотя, возможно, это будет фраза «Может, по бокальчику?» с одной из картинок в экспозиции. К ней и другим эскизам присмотрелась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.
Не так давно власти посерьезней громогласно заявили о возвращении России в ряды мировых космических держав. Иллюстрацией возвращения должна была стать автоматическая станция «Луна-25», отправленная, соответственно, к спутнику Земли. Вопреки главному правилу пиарщика: «не говори гоп, пока не прилунишься», в стране развернулась оголтелая пропаганда «кузькиной матери». Станция разбилась, пропагандисты ненадолго захлебнулись — между тем, за периферией этой кампании остался искренний интерес тысяч людей к исследованиям космоса. Один из них — калининградский астрофотограф Валерий Сыткин, много лет изучающий звезды, туманности и далекие галактики. С ним пообщался корреспондент «Нового Калининграда» Павел Каменев — и получил разрешение опубликовать некоторые работы. Посмотрите, если еще не: это нереально красиво.