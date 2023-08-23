Без победителя: работы с очередного конкурса на застройку у Дома Советов выставили в музее

В среду, 23 августа, в областном историко-художественном музее открылась выставка концепций, занявших призовые места в конкурсе на застройку территории в центре Калининграда (0+). Как сообщалось ранее, жюри не смогло определить победителя. Второе место поделили между собой питерское архитектурное бюро «Хвоя» и калининградская компания «Архпроект Групп», которую возглавляет бывший главный архитектор региона Александр Башин. Третье место заняла работа российско-австрийского консорциума, в который вошли ООО «Андрей Клепанов. Архитектура Строительство-Дизайн» из Тулы и венская архитектурная мастерская Peter Ebner and friends ZT GmbH. «Новый Калининград» подробно о рассказывал об этих концепциях.



Глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев на открытии выставки повторил, что их учтут при дальнейшей работе над проектом планировки территории. Конкретные управленческие решения будут принимать «очень аккуратно», заверил он. «Мы сделаем так, чтобы этим местом горожанам хотелось гордиться и туристам было здесь комфортно отдыхать», — сказал Толмачев. «Общий знаменатель» рассчитывают отыскать совместно с «независимыми экспертами» и членами областного градосовета. До этого в корпорации заявляли, что на территории предполагается создать парк «с обоснованной функциональной застройкой».

К концепциям, занявшим призовые места в очередном конкурсе на развитие территории в центре Калининграда, присмотрелась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград