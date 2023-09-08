Вечерний @Калининград: Ашманн-парк — застройщикам, Нойхаузен — реставраторам

Жителей улицы Демьяна Бедного осчастливят видом на ЖК, проект которого утвердила госэкспертиза. Многоэтажки вырастут на излете респектабельного района — рядом с Макс-Ашман-парком. Впрочем, «рядом» — это по документам, для неискушенного наблюдателя это парк и есть. Просто когда-то кто-то (по данным на 2019 год, например, участок принадлежал Минобороны) откусил от зеленой зоны 1,6 гектара. Участок довольно давно официально предназначен для строительства многоквартирных домов, просто ждал своего часа. И — какая удача для собственников — не вошел в парковую охранную зону, утвержденную губернатором Антоном Алихановым 5 лет назад. Поэтому строить там можно. Парк в последнее время начали приводить в порядок — застройщики зашевелились. К другим примечательным новостям пятницы.

svcydtzvggmuw2093p1z3g71i86uz8sz_cr.jpg

Туристический бум оказался спасением для десятилетиями разрушавшихся калининградских памятников архитектуры. Среди исторических зданий, которые уже никто особо не надеялся возродить — замок Нойхаузен в Гурьевске. После пяти месяцев восстановительных работ строители обнаружили там скрытые под штукатурными слоями старинные фрески. Кроме того, рабочим удалось открыть вход в подвал башни, о котором ничего не знали предыдущие пользователи. О находках и открытиях, а также целях и ближайших перспективах вовлечения замка в туроборот в интервью корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову рассказал директор компании-подрядчика с символичным для РПЦ названием «Мироздание». А еще — о том, откуда у епархии средства на восстановление, интересуются ли замком потенциальные инвесторы и когда на территорию сможет попасть первый легальный турист.

obfht8z2q00e1pfjtnh2sz1xmkcwl4f5_cr.jpg

Как раз накануне выборов в окружной совет Светлогорского округа губернатор Антон Алиханов случайно отправился в этот муниципалитет с визитом. Поскольку хвастаться местным властям, кроме как стройкой на месте пляжа, особо нечем, главе региона решили показать детскую поликлинику. В августе она переехала в отремонтированные помещения... бывшей аптеки. Осмотр завершился быстро, кавалькада отправилась в Детскую областную больницу. Продемонстрированные достижения — в фоторепортаже Юлии Власовой.

qy6v6v9901k6ww87nvtn2l9pii58b90x_cr.jpg

Сентябрь пока ещё притворяется тёплым августом, так что не теряем время и ищем способы провести выходные — закутаться в одеяло мы ещё успеем. В эти субботу и воскресенье поём про зомби в филармонии, гуляем по винтажной ярмарке, устраиваем забег по городским достопримечательностям, плывем к первой выставке в бастионе «Литва» и не только. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это сделать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter