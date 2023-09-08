Вечерний @Калининград: Ашманн-парк — застройщикам, Нойхаузен — реставраторам

Жителей улицы Демьяна Бедного осчастливят видом на ЖК, проект которого утвердила госэкспертиза. Многоэтажки вырастут на излете респектабельного района — рядом с Макс-Ашман-парком. Впрочем, «рядом» — это по документам, для неискушенного наблюдателя это парк и есть. Просто когда-то кто-то (по данным на 2019 год, например, участок принадлежал Минобороны) откусил от зеленой зоны 1,6 гектара. Участок довольно давно официально предназначен для строительства многоквартирных домов, просто ждал своего часа. И — какая удача для собственников — не вошел в парковую охранную зону, утвержденную губернатором Антоном Алихановым 5 лет назад. Поэтому строить там можно. Парк в последнее время начали приводить в порядок — застройщики зашевелились. К другим примечательным новостям пятницы.





Туристический бум оказался спасением для десятилетиями разрушавшихся калининградских памятников архитектуры. Среди исторических зданий, которые уже никто особо не надеялся возродить — замок Нойхаузен в Гурьевске. После пяти месяцев восстановительных работ строители обнаружили там скрытые под штукатурными слоями старинные фрески. Кроме того, рабочим удалось открыть вход в подвал башни, о котором ничего не знали предыдущие пользователи. О находках и открытиях, а также целях и ближайших перспективах вовлечения замка в туроборот в интервью корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову рассказал директор компании-подрядчика с символичным для РПЦ названием «Мироздание». А еще — о том, откуда у епархии средства на восстановление, интересуются ли замком потенциальные инвесторы и когда на территорию сможет попасть первый легальный турист.





Как раз накануне выборов в окружной совет Светлогорского округа губернатор Антон Алиханов случайно отправился в этот муниципалитет с визитом. Поскольку хвастаться местным властям, кроме как стройкой на месте пляжа, особо нечем, главе региона решили показать детскую поликлинику. В августе она переехала в отремонтированные помещения... бывшей аптеки. Осмотр завершился быстро, кавалькада отправилась в Детскую областную больницу. Продемонстрированные достижения — в фоторепортаже Юлии Власовой.





Сентябрь пока ещё притворяется тёплым августом, так что не теряем время и ищем способы провести выходные — закутаться в одеяло мы ещё успеем. В эти субботу и воскресенье поём про зомби в филармонии, гуляем по винтажной ярмарке, устраиваем забег по городским достопримечательностям, плывем к первой выставке в бастионе «Литва» и не только. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это сделать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.