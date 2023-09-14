Вечерний @Калининград: бензиновые мантры, из медицинской ямы и улучшайзинг Ратсхофа

Региональные власти сегодня рассказали изумленному населению, что ситуация с автомобильным топливом в Калининградской области вызывает оптимизм. Мол, и наценка на него ниже, чем в среднем по Северо-Западу, и затраты на логистику (а это... тадададам! дополнительные 5 рублей за каждый литр) продавцы наполовину компенсируют из собственного кармана. Но не потому, что такие хорошие или их об этом кто-то очень сильно попросил, а по причине высокой конкуренции. Идиллию нарушают сообщения о том, что за неделю в стране производство бензина усохло почти на 6%, дизтоплива — на 3%. Это значит, что цены будут расти и дальше: у нынешнего кризиса куда более глубокие корни, чем это бы кому-то хотелось. И отсутствие в регионе НПЗ здесь ни при чем: в Самарской области их три, а бензина на заправках не хватает. Однако успокоительные мантры чиновников в любом случае глохнут на фоне все более яростных комментариев в соцсетях. К другим новостям четверга.



Впрочем, в части умения делать хорошую мину в любой отвратительной ситуации министр здравоохранения Александр Кравченко даст мастер-класс любому коллеге по областному правительству. Например, сегодня он, не моргнув глазом, заявил, что на фоне общероссийской ситуации с медицинскими кадрами мы «выглядим достаточно стабильно». Видимо, стабильно катимся вниз: сегодня на миллион не имеющего возможности бежать от таких управленцев населения у нас не хватает почти 1 тысячи медсестер и больше 770 врачей. По Кравченко, мы, оказывается, еще «балансируем» и «в так называемую кадровую яму» не попали. Страшно заглянуть в эту яму.





А тут еще, как на грех, в Калининградской области дорожает «минимальный набор товаров и услуг» — хотя по России в целом он, наоборот, снижается. Сейчас это у нас чуть больше 22 тыс. рублей (в среднем по стране — на 1 тыс. меньше). С осени прошлого года в списке самых дорогостоящих наборов калининградский поднялся с 19 места на 17. На 1 месте Чукотка — там он стоит в два с лишним раза больше, так что стремиться, безусловно, есть куда. В статистическом ведомстве, правда, медитирующе гудят о том, что показатель этот условный и существует лишь для того, чтобы сравнивать покупательную способность населения в разных регионах. Но, согласитесь, все равно неприятно.

Историческому району Ратсхоф в Калининграде достается не так много внимания муниципальных властей, как иным подобным городским кварталам. Казалось бы, там есть все: красивая довоенная застройка, ускользнувшая от внимания администрации брусчатка (хотя ул. Радищева уже, кажется, пала ее жертвой), множество зелени. Но толп туристов там не наблюдается — равно как и массы праздно гуляющих местных. И вот власти принялись повышать привлекательность района. Помимо уничтожения мостовой там намерены разбить два сквера. О том, какими видятся им две новые зоны отдыха — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Павла Каменева.

