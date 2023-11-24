Вечерний @Калининград: вырождение в медиахолдинг, суперуспех на Соммера и эндокриноколлапс

Калининградская медицина сколлапсировала до трех детских эндокринологов на весь регион. Все они при этом находятся в Калининграде. «Укомплектованием штата сотрудников по закону занимаются непосредственно лечебные учреждения, а не ведомство», — бодро перевел стрелки представитель областного минздрава в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте». И пообещал, что до конца года появится еще целый эндокринолог: в него переобучается один из местных педиатров. А еще через два года — второй. Можно спать спокойно. К другим, не таким умиротворяющим, новостям пятницы.







Незадолго до очередных президентских выборов правительство Калининградской области решило создать медиахолдинг. Обещание не первое — с подобными угрозами выступал, помнится, еще губернатор Георгий Боос, да и сам Антон Алиханов «холдинг» уже создавал — на базе НТРК «Каскад». Последний, впрочем, благополучно увял. С нынешней «Медиасферой» все, похоже, серьезнее: ему уже нашли начальство. Предполагается, что в новый издательский дом войдут муниципальные газеты Калининградской области и сайт. Районки при этом выродятся в местные вкладыши к некому общеобластному изданию — и это грозит как минимум потерей рабочих мест для 70-100 человек, многие из которых живут в муниципалитетах, где с работой и так не особо. Как максимум — пожилые жители отдаленных поселков, не умеющие пользоваться интернетом, могут остаться без единственного источника местных новостей. Почитайте в материале «Нового Калининграда».

В Калининграде закончилась эпохальная реконструкция пешеходной части улицы Соммера, которую выполнили в три этапа — силами меняющихся часто по не зависящим от желания горвластей причинам подрядчиков. Самым нервным для городских властей стал третий этап, который как раз пришелся на момент санкционного конвейера и закрытия границ. И даже сейчас, через год с лишним после того, как изначальный контракт должен был быть завершен, доделано не все. Впрочем, с учетом того, что городу удалось отделаться по временам подорожания всего и вся очень даже малой кровью — 137 млн рублей за три этапа (нынешний из них съел 40,7 млн) — можно сказать, что проект оказался суперуспешным. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков «принимал» работы вместе с городскими властями.





Послушать исландский пост-рок в воротах XIX века, сорвать голос, болея за «Балтику» в исторической встрече с московским «Спартаком», прогуляться по городу вместе с Иосифом Бродским, оценить оммаж фильму «Достучаться до небес» на сцене местного театра и посетить новую выставку про первых советских переселенцев — «Новый Калининград» очередной раз подумал за вас, как можно разнообразить ближайшие выходные. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.