Вечерний@Калининград: пепел концессии, головы гидры и место пусто

Историческое здание поликлиники на улице Марины Расковой полностью снесли. На месте «баухауса», который горожане так отчаянно пытались защитить, образовался красноречивый пустырь. Унылый пейзаж совсем не сочетается со словом «реконструкция», которое власти используют для описания работ. В общем, сколько не сочиняй разъяснения «Длявсехрыбнашегоаквариума», а все равно ощущение, будто горожане в покер с шулерами сыграли. И к другим, не менее строительным новостям уходящего дня.









Несостоявшемуся «стаканостроителю» Александру Качановичу разрешили построить пятиэтажную гостиницу на месте пансионата «Балтика» на улице Верещагина в Светлогорске. «Пятиэтажная» — вовсе не значит «небольшая», это будут два корпуса на 520 номеров с поликлиникой и подземной стоянкой. Рядом компания все того же Качановича строит циклопическое нечто на месте почившей с миром компактной «Руси». «Мы предусмотрели возможность строительства действительно крупного гостиничного комплекса, причем настолько крупного, что сочетание двух этих комплексов — и на „Руси“, и на „Балтике“ — оно, конечно, создаст своего рода туристический кластер», — заявлял инвестор на заседании градсовета в 2021 году. На этом фоне даже пресловутый «стакан» меркнет и бледнеет. Триумфальная некогда общественная кампания по защите побережья от застройщиков пошла по бессмертному сюжету про Лернейскую гидру.







Не так давно стало известно, что в Калининграде планируют построить кампус для учащихся средних профессиональных учреждений. Размах впечатляет: корпуса на 3,5 тыс. учащихся, инвестиции в 9,32 млрд рублей (к концу стройки, если до него дойдет, сумма по традиции сильно подрастет) и все это — на землях Колледжа информационных технологий и строительства (КИТиС) в конце улицы Горького. С которой, к слову, и без мегастроек уже можно выехать только ночью. Примечательно, что на обширную территорию КИТиСа власти облизываются давно, в 2013 году педагоги даже написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором обвинили Корпорацию развития области в рейдерском захвате лакомых пяти гектаров. Новые строительные планы изучал Павел Каменев.







Крематорий на муниципальном кладбище в поселке Сазоновка Гурьевского округа построен на земельном участке, который находится в частной собственности. Концессионное соглашение с инвестором, по которому объект мог бы перейти в муниципальную собственность и попасть хоть под какое-то ценовое регулирование, власти Калининграда не заключали, сообщили «Новому Калининграду» в городской администрации. Если переводить с чиновничьего на русский, это означает, что мэрия города по неизвестным причинам отказалась от собственных планов по строительству крематория на кладбище в Сазоновке, вместо этого полностью отдала проект на откуп частному инвестору. Которым, по счастливому совпадению, оказалась компания, связанная с депутатом горсовета Олегом Быковым, до недавнего времени возглавлявшим ритуальное муниципальное предприятие «Альта». Как говорится, следите за руками. Подробности — в материале «Нового Калининграда».