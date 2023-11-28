Вечерний @Калининград: зимний удар, рыбацкое счастье и прощание с Палычем

Избитая до посинения шутка не теряет актуальности: в Калининград неожиданно постучалась зима. Причем, на этот раз — календарной осенью: выдержать двойной удар коварной стихии было без шансов. Как результат — часть городских автобусов выйти на линию не смогла. В остальном все как обычно: улицы в снежном плену, горвласти привычно кивают на нехватку дворников: в целом градоначальники в Калининграде меняются чаще, чем их объяснения зимних провалов. Ну хоть не трогать горку в Центральном парке с годами они научились — и жители города уже организовали себе там стихийный досуг. К другим новостям вторника.

С бывшего главы областного «молодежного» агентства Дениса Калиновского взыскали почти полмиллиона рублей, полученных преступным путем. Изначально предполагалось, что получены они были в качестве взятки, однако потом дело переквалифицировали как мошенничество. Произошли метаморфозы и со сроком: сначала он должен был быть реальным, а после апелляции стал условным. Как выяснили следствие и суд, Калиновский предложил одной из активисток помощь в получении федерального гранта. Естественно, не безвозмездно.





В открытом море под Балтийском потерпела бедствие лодка с пятью рыбаками. Выручил их последний оставшийся рабочим телефон. Когда сотрудники МЧС прибыли, пострадавшие сидели на перевернутой лодке — остаться в живых они смогли только благодаря спасательным жилетам. Их доставили на берег, обследовали. ЧП удалось бы избежать, если бы рыбаки учил погодные условия и действующие в этот день запреты.





Во вторник, 28 ноября, ушел из жизни калининградский историк Анатолий Бахтин. Более сорока лет он, крупнейший специалист по Тевтонскому ордену, проработал в Государственном архиве Калининградской области. В регионе нет ни одного увлеченного историей этих мест человека, который бы не знал его, и которому бы он не помог, когда это требовалось. «Новый Калининград» собрал воспоминания людей, с которыми в разные годы дружил и работал «Палыч», как называют его, кажется, все — от краеведов до писателей и ученых. О созданном им в архиве «кофейном клубе» — месте встреч интеллектуальной элиты 90-х; о том, что всегда опирался на источники, а не на мифы; о том, что вырос в Балтрайоне и умел по этому поводу правильно пошутить, о том, что он был настоящим «хранителем города». Теперь его не стало.

В материале использованы фото областной прокуратуры, регионального управления МЧС и с сайта Анатолия Бахтина