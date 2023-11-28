С экс-помощника Алиханова взыскали деньги, «полученные в результате преступления»

По иску прокурора области с бывшего директора Агентства по делам молодежи Дениса Калиновского взысканы деньги, «полученные в результате преступления». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Речь о 449,4 тыс. рублей, «полученных в качестве незаконного обогащения». Деньги взысканы в доход государства.

Ранее бывший директор регионального агентства по делам молодежи и экс-помощник губернатора Антона Алиханова Денис Калиновский был приговорен к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Экс-чиновник был признан виновным в мошенничестве, хотя изначально речь шла о получении взятки. Однако апелляционная инстанция изменила приговор — вместо реального лишения свободы Калиновскому назначили условное. «Суд учел, что Калиновский длительное время (больше года) находился под стражей, имеет на иждивении трех малолетних детей и беременную супругу, имеет только положительные характеристики, а также оказал существенную помощь в раскрытии другого серьезного преступления, — заявили тогда в суде. — Эти обстоятельства позволили суду прийти к выводу о том, что исправление Калиновского возможно не только в условиях изоляции от общества».

Как установили следствие и суд, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов оказать содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что взамен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области «Центр молодежи» выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов. «В действительности же каких-либо действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные денежные средства в размере 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению», — уточняли в региональном управлении Следственного комитета. Приговор обжаловал сам бывший чиновник.