Вечерний @Калининград: неудобная живучесть, антигазификация региона и точка в деле врачей

Губернатор Антон Алиханов наконец нашел виноватых в проблемах калининградских грузоперевозчиков: это они сами. Вместо того, чтобы сложить лапки и тихо умирать поодиночке, они убеждают отправителей грузов все-таки пользоваться их фурами. И пытаются компенсировать многодневное стояние в очередях на границе тем, что «сливают» в Литве дизтопливо из баков. За это по законам нынешнего времени они должны добровольно самоликвидироваться и не докучать сильным мира сего убытками от санкций. Так, вероятно, считает глава региона. К другим, чуть более или менее человеколюбивым, новостям вторника.







Во вторник была поставлена вероятно финальная точка в так называемом «деле врачей». Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил и дело отправили на пересмотр в Москву. «Новый Калининград» по возможности кратко рассказывает, с чего началась и чем закончилась (и закончилась ли?) многолетняя история резонансного дела.





У собственников квартир с газовым оборудованием остаётся меньше месяца на то, чтобы заключить договоры на его обслуживание с ООО «Калининградгазификация». При этом всего на данный момент в регионе таких договоров заключено всего чуть более 7 тысяч, то есть меньше 3% из предполагаемых 400 тысяч. А уже с 1 января организация должна будет начать отключения от газа — причем, как водится, целыми подъездами. И тут областные власти резко спохватились — по их мнению, и информирование было недостаточным (интересно, кто в этом виноват?), и процедура неудобной (ее только недавно упростили), и обращение об отсрочке к федеральным властям не факт, что будет воспринято, как надо. В общем, ситуация, близкая к патовой, особенно, если учесть довольно масштабную скупку квартир жителями других регионов. Подробнее об этом — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Марии Власенковой.