Вечерний @Калининград: огуречный спринт, фуры для каннибалов и мещанин на променаде

В соревновании продуктов питания на самое стремительное подорожание в калининградских магазинах уверенно побеждают огурцы. Как показывает мониторинг «Нового Калининграда», за последний месяц зеленые выросли в цене вдвое, уверенно обогнав незаслуженно распиаренные в этом смысле яйца. Впрочем, последние явно рассчитывают взять не скачком, а умением, набирая по 10 рублей, но долго и стабильно. А вот помидоры бесславно сдались и подешевели на 20. С другой стороны, лидерам не стоит расслабляться: зима только началась. К другим, не таким спортивным, новостям пятницы.

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Калининградские автоперевозчики начали продавать грузовые автомобили с областной растаможкой. Надежды на то, что власти их услышат — и легализуют или снизят стоимость «дотаможки» таких фур — видимо, не осталось. Эти большегрузы уже больше года стоят на приколе, транспортный налог за них, несмотря ни на что, исправно взимают. Более того, некоторые были взяты в кредит и его нужно выплачивать. Отчаявшиеся владельцы пытаются их продать в том числе для вывоза на авторазборки. «Покупателям из дpyгиx регионов огромная просьба — не „мучить“ нaс с дотамoжкoй и так далее, мaшины прoдaютcя в Kaлинингpaде! Дотаможить нe мoжем», — написано в одном из объявлений.

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На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» обратила внимание на рынок жилья в Светлогорске, проанализировав в своем традиционном обзоре известные сайты объявлений на предмет вторичной недвижимости и новостроек. Результат оказался ещё более удивительным, чем в Зеленоградске, который изучался в прошлый раз. Бывший Раушен легко перещеголял соперника, где ещё не сданные в эксплуатацию, а, значит, пока мифические квадратные метры всё же уступают реальным. Здесь все наоборот, и вы встретите десятки сообщений о продажах ещё не существующих квартир. Но жизнь в них, конечно же, обещают исключительно сказочную.

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В Калининграде на улице Портовой открылась первая большая площадка для раздельного сбора отходов, на которой принимают аж 14 видов вторсырья. Часть обещают перерабатывать прямо в регионе, остальное — вывозить как вторсырье на заводы в «большую» Россию. Все отходы принимаются бесплатно. Из того, что остается в области, переработчики уже сейчас изготавливают кровельные материалы, тротуарную плитку, фасадные краски, абразивы. Правда, последние три позиции не пользуются у потребителей большой популярностью. Собственно, поэтому ранее переработчики почти свернули в Калининграде сбор стекла. Но с этой площадки, как заверяют в региональном отраслевом союзе, оно пойдет только в дело. Для начала можете посмотреть наш фоторепортаж.

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Эта зима в Калининграде удивительно похожа на зиму. Впервые за долгое время новогодние ярмарки и выставки будут открываться в снег, а не в дождь. Рассказываем, где искать праздничное настроение в эти выходные. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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