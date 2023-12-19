Вечерний @Калининград: ползучее запрещение, страшное слово и нет, не скифы мы

Сколько бы ни говорили «аборты в России никто не запрещает», ситуация неуклонно ползет в этом направлении. Следите за руками: в сентябре литератор, видный партиец и по совместительству спикер областного заксобра Андрей Кропоткин высказывается против абортов в частных клиниках — в ноябре принят региональный закон о запрете склонения к абортам — в декабре уже сами частные клиники в Калининграде повально отказываются от искусственного прерывания беременности. В семи из восьми опрошенных частных медучреждений заявили, что эту услугу больше не оказывают; лишь в одной сообщили, что готовы сделать медикаментозный аборт. Похоже, все намеки (о случаях прямого давления, конечно, никто не рассказал) поняты правильно. Врачи лишь шушукаются об опасности смертей и увечий от нелегальных вмешательств — в кулуарах и очень тихо. К другим, чуть более прямолинейным, новостям вторника.







С полок книжных магазинов по всей России пропадают произведения Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом). Оба автора стали объектами внимания пранкеров и оба высказались в поддержку ВСУ. И хотя ничего нового с их стороны не прозвучало (непримиримую позицию литераторы занимают с самого начала), в стране сразу же после публикации скандальных видео развернулась кампания по их «отмене». Не стал исключением и Калининград — хотя сейчас присоединились к ней не все магазины. О ситуации — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ольги Кадомцевой.





«Калининград-ГорТранс» в будущем году попадает под приватизацию, как и муниципальные бани. Избавиться от МУПов обязывает федеральное законодательство. Перед тем, как «страшное слово» (так его определила градоначальница Елена Дятлова) воплотится в жизнь, горвласти выводят из актива значительную часть инфраструктуры — трамвайные рельсы и контактную сеть. Они останутся в собственности муниципалитета. Впрочем, и само новоиспеченное акционерное общество (именно такую форму собственности избрали для перевозчика) обещают на 100% оставить в ведении города. Здесь с полным правом можно написать слово «пока» — что будет через 10 или даже 5 лет, не может гарантировать даже глава администрации, как бы ей этого ни хотелось. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков — о том, что задумали власти.

Филиал Третьяковской галереи на Октябрьском острове планируют открыть уже в первом квартале 2024 года. Сейчас в здании полностью завершены отделочные работы, объект планируют сдать до конца года. Для этого пришлось не только героически импортозаместиться, но и использовать максимум возможностей «параллельного» завоза недружественных материалов и оборудования. В свое время весь «культурный квартал» на Острове планировался как возможность презентовать себя иностранцам, в основном, понятно, европейским. Сейчас все дороги туда и обратно отрезаны, мы с упоением замкнулись — но сама идея таких огромных, светлых и смелых пространств, какое из себя представляет здание калининградской Третьяковки, говорит о «европейскости» россиян куда больше, чем они готовы себе признаться. Смотрите в фоторепортаже Юлии Власовой.