Вечерний @Калининград: в ожидании богатых китайцев, тарифы, шторм и история одного портсигара

Министр Андрей Ермак выплеснул кофейную гущу и нагадал Калининградской области богатых китайцев. По мнению чиновника, они должны случиться весной будущего года — приехать с «хорошим высоким чеком», половить лосося. И обязательно сгонять в Балтийск — сделать самое западное селфи. Ведь западнее просто некуда, дальше наша плоская Земля обрывается, начинается мрак и пустота. К другим, чуть менее географическим, новостям пятницы.

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Накануне стало известно, что через полгода с лишним калининградцев ожидает радость повышения тарифов. Вырастут они буквально на все — от вывоза мусора до капремонта. И хоть «предельный индекс платы граждан» для Калининградской области установлен правительством РФ на уровне 13% (но даже эта цифра оказалась «средней» и корректируется почти на 5% — в сторону, естественно, увеличения), чудесным образом некоторые тарифы вырастают почти на треть (как взносы на капремонт), а отопление в Калининграде хоть и дорожает на 16%, но в абсолютных цифрах для тех, кто платит за тепло в своих «хрущевках» по 5-6 тысяч рублей, итоговая сумма оказывается все менее подъемной. Собрали для вас информацию обо всех коммунальных скачках.

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В Багратионовске во время ремонта одного из дворов летом этого года был найден самодельный именной портсигар времен Великой Отечественной войны. Установить имена владельца (точнее, владельцев) оказалось не трудно — они были нацарапаны на металле. А вот дальше начались загадки (ни один, ни второй в Восточной Пруссии не были), и поисковики обратились к авторитетному расследователю Геннадию Полубедову из Пятигорска. Тот благодаря этой маленькой вещице смог узнать о судьбе героя войны, который завершил ее в Прибалтике и погиб в результате нелепого случая в августе 1945 года. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков рассказывает его историю.

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В Калининградской области, как и по всей южной Балтике, бушует шторм. Его принес циклон «Золтан» (это имя хорошо знакомо поклонникам вселенной «Ведьмака»), который будет властвовать над регионом еще сутки. Особенно сильный ветер — до 25 метров в секунду — обещали вечером в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Впрочем, «Золтан» почти расправил плечи уже днем, в чем на зеленоградском променаде смогли убедиться редкие прохожие и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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Новогодние ярмарки, на которые не помешает надеть дождевик поплотнее и резиновые сапоги, праздничные вечеринки, куда советуют нарядиться в блестки, лекция солиста группы OQJAV и театральные премьеры без особенного дресс-кода — «Новый Калининград» рассказывает об интересных событиях выходных c 22 по 24 декабря. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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