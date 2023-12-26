Вечерний @Калининград: мучения Красной, «развитие» на Островского и китайская диффузия

Китайские смартфоны впервые вошли в первую тройку продаж в России. Выше этого рекорда может быть только топ российских телефонных изделий — но их, к сожалению, в нужном количестве не существует в природе. В целом все это хорошо иллюстрирует, насколько качественно «крен на Запад» сменился наклоном в противоположном направлении. И, как показал скачок цен на китайские авто, — достаточно посмотреть на прайс «Автотора» — не обещает ничего хорошего. К другим, чуть менее международным, новостям вторника.



До конца этого года по контракту должен был быть завершен капитальный ремонт улицы Красной. Начали его в октябре 2022-го, обещая «историческую стилистику» в виде сохраненной брусчатки. Переложили ее, как водится, криво и косо — но, к счастью, раздробить не смогли. В отличие от «гранитной» плитки, уложенной на тротуарах, которая местами заставляет думать, будто Красная пережила бомбежку: покрытие местами вспучилось, местами разломалось на куски, которые «пляшут» под ногами прохожих, выбрасывая грязевые фонтанчики. Интересно, что месяц назад горвласти оценивали степень готовности улицы в «95 процентов». Сейчас говорят, что работы без переделок не примут. Местным жителям, которые мучаются с этим ремонтом больше года, очевидно, придется терпеть еще как минимум несколько месяцев. Масштаб проблемы оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.





На улице Островского в Калининграде начали сносить три дома довоенной постройки, один из которых сгорел еще весной 2015 года. За этой историей «Новый Калининград» следил вместе с погорельцами, уверенными, что пожар произошел не случайно. Власти обещали им даже помочь восстановить уничтоженную огнем мансарду — но потом дом признали аварийным и расселили. Судьба двухэтажек решилась еще в 2019 году, но к демонтажу инвестор приступил лишь сейчас — в историческом квартале собираются построить многоэтажку. Интересно, что договор с инвестором горвласти в свое время изящно назвали договором «о развитии застроенных территорий». Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова.





По статистике количество звонков в скорую помощь во время новогодних праздников резко увеличивается. При этом часто быстрее и проще обратиться в поликлинику или специализированную больницу, однако далеко не все представляют, как и когда это сделать. Ответы на основные вопросы — в том числе, как будут работать медучреждения во время предстоящих «каникул», куда нужно обратиться в случае травмы или ожога и, наконец, как отмечать, чтобы наутро не было мучительно больно — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Павла Каменева.