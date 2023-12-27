Вечерний @Калининград: газовая камера, а еще можно дустом и Дед Мороз на «Ласточке»

За несколько дней до окончания гонки по приему заявлений от жителей региона «Калининградгазификация» сделала над собой усилие и решила процесс значительно упростить. Теперь собственнику достаточно отправить на ее электронный адрес номер своего лицевого счета. Оказывается, так было можно — договор обещают заключить на условиях публичной оферты с даты отправки. А до этого, видимо, просто было приятно видеть толпы в своих коридорах. К другим, чуть более стремительным, новостям среды.

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Литва с января 2024 года увеличивает стоимость транзита контейнерных грузов из Калининградской области и обратно примерно на 61%. Это значит, что за один перевозимый контейнер грузоотправителю нужно будет заплатить около 20 тысяч рублей. А чуть раньше, с 18 декабря, соседи ужесточили правила экспорта и транзита санкционных товаров через Россию и Белоруссию. Параллельно власти Калининградской области сообщили, что с начала года  морем в/из региона можно будет провозить только санкционные грузы, все остальное — фурами или железной дорогой. Причина — ремонт двух паромов. Все это значит, что жителей полуэксклава неминуемо ждет новый виток цен. А еще нас можно дустом.

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Горвласти объяснили, почему на ремонтируемой улице Красной уже переломана плитка. По словам главы администрации Елены Дятловой, причина в том, что на нее... заехал транспорт. Можно даже догадаться, какой — учитывая ремонт. «Точно считаю, что трагедии делать не нужно, а выводы для себя, конечно, мы сделали», — отметила сити-менеджер. Ранее аналогичные выводы были сделаны после работ на улицах Соммера, Баранова, Транспортной, Карташева, etc.

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В Калининграде запустили «новогодний экспресс». Так назвали электричку до Зеленоградска, где можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, спеть вместе с ними праздничные песни и получить подарки. Поезд будет курсировать с 27 декабря по 3 января. C Южного вокзала он отправляется в 11:12 и прибывает в Зеленоградск в 11:44, обратно праздничная «Ласточка» поедет в 12:12 и вернется в Калининград в 12:45. Одним из первых пассажиров «новогоднего экспресса» стала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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