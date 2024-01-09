Вечерний @Калининград: газовые перспективы, перинатальная профанация и беззаконный тариф

Ко времени «ч» — началу года — новые «газовые» договоры в Калининградской области смогли заключить меньше половины осчастливленных этой необходимостью. А именно, 238 тысяч обладателей жилья. Предугадать это было нетрудно, учитывая, что за дело взялись профессионалы. Областные власти, с одной стороны, полностью провалили информационную кампанию. С другой — им всячески помогал свежеиспеченный монополист — «Калининградгазификация». Сделавшая все для того, чтобы прорваться через бюрократические баррикады к зиме смогли единицы. Лишь в декабре в чью-то голову пришла «публичная оферта» — и оказалось, что процесс можно упростить до пары кликов мышкой. Тем, кто не успел, волноваться из-за угрозы штрафов не стоит по крайней мере до 17 марта. А там уж как повезет. К другим, чуть более перспективным, новостям вторника.







Житель Калининграда пытается через суд оспорить дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте, установленный минувшим летом. Она варьируются, как известно, от 28 до 37 рублей, и истец посчитал это не просто не справедливым, а противоречащим законодательству, в том числе — Конституции. В частности, он не понимает, почему обладатели наличных денег ущемлены и вынуждены платить на 9 рублей больше, чем те, кто обзавелся картой «Волна Балтики». Ему ответили, что у пассажиров есть свободы выбора. Истец подал апелляцию. «Новый Калининград» приводит доводы сторон.





А вот медики из Регионального перинатального центра обратились в последнюю инстанцию — к президенту Владимиру Путину. Им отказали в выплате федеральных «премиальных», доставшихся всем остальным больницам. Коллективу сообщили, что врачи не получили денег, поскольку РПЦ достиг «целевых показателей оплаты труда по „дорожной карте“». «Обращаем Ваше внимание на то, что показатели „дорожной карты“ достигнуты благодаря низкой списочной численности основных сотрудников, — говорится в письме. — Большая часть ставок заняты этими же сотрудниками по внутреннему совместительству [...] в связи с нарастающим дефицитом кадров». Говоря простым языком, медики в РПЦ работают а несколько ставок, получая в итоге 50-60 тысяч рублей — это дало формальное основание премию им не выплачивать. Что хорошо иллюстрирует ситуацию в региональном здравоохранении в целом, да и не только в нем.





В Полесском округе на новогодних каникулах развернулась обычная для этих мест зимняя драма — правый берег реки Немонин (то есть, больше полусотни жителей поселков Матросово и Малая Матросовка) остался без соединявшего его с «большой землей» понтонного моста. Мост снесло ледоходом, случившимся за несколько дней до рекордных заморозков. К месту ЧП съехались экстренные службы, людей эвакуировали с помощью катера на воздушной подушке. Нюанс в том, что, как пишут жители, такое случается каждый год, но на ситуацию обратили внимание только из-за застрявших в местных гостевых домах туристов (их тоже пришлось вывозить). Надо думать, не последнюю роль отдыхающие сыграли и в решении все-таки построить стационарный мост — разводной. Сейчас для этого формируется ПСД. Впрочем, обещать (разработать проект) — не значит жениться (построить). Как минимум еще пару зим придется потерпеть.