Вечерний @Калининград: победители яиц, медпортал в Краснознаменск и озерский Куршавель

Российский Минсельхоз напрягся и узрел снижение цен на яйца. Правда, только у производителей и только от 2 до 4% — но, как считает замминистра Максим Титов, в ближайшее время продукция подешевеет и в торговых сетях. А ведь еще накануне отраслевой союз утверждал, что яйца дешевле не станут, потому что для этого нет предпосылок — но что-то, очевидно, случилось. Было бы здорово, если бы этого «чего-то» хватило хотя бы до апреля. К другим, не таким электоральным, новостям четверга.







Житель Калининграда Константин в декабре заболел ветрянкой. Врачи приняли решение госпитализировать его в стационар. Однако в областной инфекционке на ул. Фрунзе и даже в инфекционной больнице в Черняховске мест не оказалось. В итоге Константина отправили лечиться в Краснознаменск — туда отвезли на «скорой», а назад он возвращался за свой счет на автобусе. Родственники навещать его там не могли, когда стало возможным, приходилось бегать в магазин за всем необходимым самому. Все это — рудимент так называемой ковидной «маршрутизации», которая никуда не делась: коронавирус ушел, а мест в больницах Калининграда по-прежнему не хватает. И увеличивать их, судя по заявлению областного минздрава, никто не планирует. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова с подробностями.

За сохранение брусчатки на улице Радищева, из-за которой в конце прошлого года возник заочный спор между губернатором Антоном Алихановым и градоначальницей Еленой Дятловой, выступили эксперты из Санкт-Петербурга. Они направили обращение губернатору Антону Алиханову (документ есть в распоряжении «Нового Калининграда»), в котором написали то, что в нашем городе очевидно очень многим. «Сохранившееся в Калининграде историческое мощение представляет исключительную ценность как по своим эстетическим достоинствам, так и по качеству работ, — заявили они. — Уникальное каменное убранство улиц и тротуаров, равного которому в России больше нигде нет, не только визитная карточка Вашего города, но и общероссийское культурное достояние». Интересно, что сам Алиханов отвечать им посчитал, видимо, не по чину, и придумывать отговорки пришлось главе Службы охраны памятников (при том, что брусчатка объектом культурного наследия у нас не признана и, судя по всему, не станет таковой никогда) Евгению Маслову. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков прочитал оба письма.

Под Озерском вновь открывается горнолыжный центр — на месте старого, испустившего дух пять лет назад, но с новыми инвестором (он вкладывает 200 млн рублей) и оборудованием. Обозначенные в соцсетях комплекса «Горка» (так он называется) цифры вызвали у калининградцев бурю эмоций: взрослый билет на день катания — 2 тысячи рублей, аренда ботинок, лыж и палок — 3 тысячи рублей, залог за них — 15 тысяч. На местных такие цены могут быть рассчитаны вряд ли, на туристов — тоже сомнительно, но по другим причинам (тем, кто способен их потянуть, вряд ли интересен поселок Ново-Гурьевское) — жители региона упражняются в остротах, сравнивая горку бывших «Малых Бобров» то с сочинскими трассами, то с Куршавелем и напоминая о прелестях калининградской зимы. Техническое открытие «Горки» назначено на эту субботу.