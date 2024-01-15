Вечерний @Калининград: полет министра, рабместа для аборигенов и холмолыжный курорт

Министр здравоохранения Александр Кравченко помог пассажирке, которой стало плохо на борту самолета. Об этом рассказали его подчиненные в одном из телеграм-чатов, посвященных проблемам областной медицины. Сообщение о героическом полете чиновника появилось аккурат на фоне двух околомедицинских скандалов: с невыплатой зарплат в региональном перинатальном центре (глава медучреждения Олег Седнев ушел в отставку) и с главврачом БСМП Евгением Любивым, которого пограничники обнаружили на Куршской косе ночью в машине (где были также ружье и стеляные гильзы). В столь непростых обстоятельствах милостивая судьба и дала главе минздрава шанс немного почистить себе карму. Хотя бы информационную. И к другим, чуть менее вдохновляющим, новостям уходящего понедельника.





В Светлогорске сейчас идет активная застройка нового променада. Крупная московская фирма, связанная с бывшим «шефом» губернатора Антона Алиханова, бесплатно получила землю (вернее, променад) под строительство многоэтажных зданий, в том числе и жилых домов. Квартиры в этих комплексах уже продаются по астрономическим ценам, в региональном правительстве потирают руки в ожидании роста турпотока. При этом бюджет мог бы выручить за продажу права аренды променада неплохие деньги и направить их на различные проекты, в том числе и на инфраструктурное развитие того же Светлогорска. Но совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе решил иначе. Что получат взамен жители Светлогорска, выяснял «Новый Калининград» (спойлер — не слишком много).





В поселке Ново-Гурьевское под Озерском открыли горнолыжный курорт «Горка» . Пока что он работает не в полную силу — есть тюбинговая и лыжная трассы, а также безопорный подъемник. В ближайшее время здесь должны запустить спортивный склон и установить бугельный подъемник. Еще до открытия комплекса слегка контуженные возвышенным прейскурантом калининградцы забросали бизнесменов возмущенными комментариями, из которых следовало, что залог в 15 тыс. и ски-пасс в 2 тыс. рублей на человека для Калининградской области — не совсем стандартная история. После этого цены немного снизили, а залог и вовсе отменили. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина поговорила с инвестором проекта Андреем Логиновским об объемах вложений, перспективах «снежного» бизнеса в дождливом регионе и о ценах на услуги — куда без них.





В БФУ имени Канта собираются открыть Центр управления демографией. Трехлетний областной бюджет на эти цели выделяет 30 млн рублей. Цель у проекта заявлена амбициозная: увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения, ни больше ни меньше. «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу областного правительства с целью узнать, кто и с какой целью создаёт учреждение с интригующим названием, и получил ответ.





В России впервые за десять лет зафиксирован рост алкогольной зависимости населения. По данным Росстата, с 2010 по 2021 годы число впервые выявленных пациентов сократилось почти в два раза: со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили уже 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты среди причин такой ситуации назвали пандемию, социально-экономические потрясения и некое «усиление геополитических противостояний» (что бы это могло быть, интересно?). При этом они подтвердили, что в «доковидный период» было заметно снижение алкоголизации населения. Так что есть вероятность, что благородный порыв по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в Калининградской области столкнется с реальностью, состоящей из «потрясений» и «противостояний».