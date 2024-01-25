Вечерний @Калининград: тонем, колосимся, плачем, пролетаем и мечтаем

После обильных снегопадов периферия Калининграда ожидаемо утонула. Под воду уходят гаражные общества, СНТ, многострадальная дамба у Прегольского и часть дорог. По улице Ломоносова, например, перестали ходить автобусы: талая жидкость переливается в салон. Забавно, что на совещании, которое провел в столице полуэксклава президент Владимир Путин, горвласти удостоились похвалы именно в дорожно-транспортной части. Но по окраинам его не возили, показали только самое вкусное. Далее — об этой и других, относительно гастрономических новостях четверга.







В целом проведенные Путиным в Калининграде встречи — со студентами и властями регионально-федерального разлива — в очередной раз совершенно недвусмысленно продемонстрировали (во всяком случае, в открытой для электората чати), что на подведомственных ему территориях все исключительно колосится и поросится. Кампус БФУ — строится, мегакурорт в Поваровке — планируется, на расширение «взлетки» в «Храброво» деньги изыщутся, немецкая архитектура назло борцам с германизацией сохраняется, «шар» Музея Мирового океана хоть и с гигантской задержкой, но в конце года открывается, порт в Пионерском с похожим отставанием вводится, дороги ремонтируются. И даже последствия санкций — исправляются. Вот только на просьбу переключить субсидирование авиабилетов исключительно на жителей области четкого «да» не прозвучало — хотя в целом высокий гость, конечно, идею поддерживает. И котики не вдохновили. Вот были бы морские — другое дело.





Меж тем, выясняется, что зарплаты некоторых медсестер и фельдшеров Городской детской поликлиники Калининграда составляют 24-36 тысяч рублей. В терфонде ОМС им разъяснили, что, несмотря на это, майские указы президента в Калининградской области выполнены, поскольку при оценке показателей считается «средняя температура» по больнице. Об этом медики рассказали обозревателю «Нового Калининграда» Оксане Майтаковой по итогам встречи с руководством регионального фонда Обязательного медицинского страхования.





В январе в Калининграде прошел творческий вечер калининградской поэтессы — а также педагога, преподавателя, заведующей научно-экспозиционным отделом музея изобразительных искусств, литературоведа и переводчика — Лады Сыроватко. Она переводит с английского, итальянского, латинского, немецкого, польского, португальского и французского языков, является автором четырёх поэтических сборников и более чем 50 научных статей по проблемам истории русской и зарубежной литературы, педагогики, искусствоведения. Немногие жители региона обладают таким количеством профессиональных «регалий». В рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов поговорили с поэтессой о творчестве и тонкостях переводческого ремесла.





«Школьный дискач», стихи с петербургской родословной, уроки медиаискусства, панк-слёт в честь Свина, латиноамериканские ритмы в евангелическо-лютеранском храме и оммаж фильму «Пролетая над гнездом кукушки» — рассказываем, куда сбежать от Дня студентов в эти выходные. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

В публикации использовано фото Александра Матвеева, ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств»