Вечерний @Калининград: квакша-экстремист, сберкассы Кёнигсберга и очередь за талончиком

Молодая жительница Нижнего Новгорода отправилась за решетку на пять суток из-за безобидного, на первый взгляд, аксессуара: сережек-лягушек. Дело в том, что радужная расцветка квакши напомнила озабоченным гражданам символику одного экстремистского движения. И неважно, что у нижегородской лягушки в наличии были все семь вполне традиционных для радуги цветов. Правоохранители тоже не стали разбираться в радужных сортах и возбудили административное дело. То ли устный счет — не самый сильный навык нижегородцев, то ли там случился «недобор» по «экстремистам» в конце месяца. Владельцам семицветных зонтов, продающихся в каждом калининградском магазине, на заметку. И к другим новостям уходящего четверга.









На российско-литовской границе вновь обострилась ситуация с электронной очередью. По словам дальнобойщиков, Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов, и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони необходимо лично явиться на границу к полуночи. Выдают по 36 талонов в сутки, а в списке желающих их получить — 800 водителей, говорят предприниматели. И это только бронь, от которой сильно отстает физическая очередь. Итого выходит почти месяц простоя. «Ну это кошмар какой-то. У нас у всех дети, кредиты, ипотеки. И мы остаемся просто без работы», — пояснил один из частных перевозчиков. Об очередном кошмаре на многострадальной границе — в материале заместителя главного редактора «Нового Калининграда» Елены Калугиной.







Повышение пособий и выплат — главное традиционное событие конца зимы. В этом году к ним присоединяются изменения, связанные с единым госреестром недвижимости, контролем микрофинансовых организаций и оборотом пищевых добавок. Ну а в Калининградской области добавятся специфические новшества, связанные с её анклавностью. Или полуэксклавностью, если угодно. Подробности — в традиционном гайде по нововведениям от «Нового Калининграда».







На острове Канта раскопали подземное хранилище сберкассы Кёнигсберга. По крайней мере, это именно оно с большой долей вероятности. На вход в подземелье наткнулся подрядчик во время работ по благоустройству. За массивной дверью обнаружились два больших помещения, разделенных стальными решетками, с кирпичными оштукатуренными стенами и полом из гранитной крошки. В дальнейшем хранилище планируют музеефицировать, но произойдет это, как пояснили в пресс-службе Кафедрального собора, только после завершения всех работ. Одними из первых в таинственное подземелье спустились корреспонденты «Нового Калининграда» Иван Марков и Юлия Власова.