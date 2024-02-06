Вечерний @Калининград: спасение генеральских шинелей, тарифы и водоканалий карьер

Калининградский интернет-анклав второй день бурлит. Накануне появилась информация о том, что два приехавших сюда на совещание московских таможенных генерала перебрали и устроили дебош в пятизвездочном «Кристалл Хаусе». Там они снимали номера. Непотребные видео, на которых фигуранты лягались и махали кулачками перед сотрудниками Росгвардии, опубликовали анонимные телеграм-каналы, в том числе те, что принято считать связанными с силовиками. Однако сами силовики дружно взялись спасать честь генеральских мундиров — ни одно из соответствующих ведомств как-либо информировать общество, которому они, по идее, должны служить, не посчитало нужным. В ответ на какие-либо вопросы все они тоже предпочли отмолчаться. Впрочем, когда сегодня бурление достигло Кремля, точно так же поступили и там. Вечером по телеграму пошла гулять копия приказа об увольнении сАмого отличившегося. Естественно, тоже неофициально. Да и смысл становиться по стойке смирно перед каким-то пиплом? Он кушал и не такое. К другим новостям вторника.







Вслед за всевозможными тарифами ЖКХ на параде роста цен выступили интернет-провайдеры. «Ростелеком» сообщил о 5% повышении для пользователей, правда, подсластил пилюлю тем, что оно коснется не всех. В качестве причины назван растущий объем потребляемого трафика и необходимость поддерживать работоспособность инфраструктуры, а также обеспечивать ее развитие. Аналогичную цифру назвал «ТИС-Диалог». «Билайн» уровень роста не раскрыл, отметив, что те пользователи, которых он затронет, информацию об этом получат в личных кабинетах.

Провал в шесть метров глубиной, который образовался у входа в Калининградский зоопарк со стороны ул. Чайковского, вырос еще больше. На этот раз вширь, приобретя масштабы начинающего карьера. «Водоканал», прохудившееся хозяйство которого стало причиной случившегося, делает вид, что все идет по плану. И на стенания зоопаркового руководства, демонстрирующего впечатляющее состояние водоканальих труб, отвечает заклинаниями о чудодейственных свойствах некоего оборудования, с помощью которого может обследовать все еще скрытые земной толщей части коллектора. И пока не предвидит «никаких аварийных ситуаций». А еще говорят, что Россия — страна пессимистов.





Калининградскую область власти долго пытались превратить в рай для айтишников. Но руки оказались заточены под что-то другое, и, несмотря на «природную» (в прямом и переносном смысле) привлекательность региона, который долго манил профильных специалистов и без посторонних усилий, проекты превратились в прожекты. О том, почему так случилось, что является главным препятствием для развития этого рынка на базе нашего полуэксклава и что с ним случилось с началом СВО, обозреватель «Нового Калиниграда» Оксана Майтакова поговорила с известным экспертом в области SEO (так называют технологии, направленные на улучшение видимости и ранжирования веб-сайта в поисковых системах) Дмитрием Шаховым. Компания которого, тем не менее, была основана, выросла до общероссийских масштабов и базируется именно в Калининградской области.

В материале использовано фото Светланы Соколовой