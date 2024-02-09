Вечерний @Калининград: генералопад, медицинский Молох и по-дорогому на Колоскова

Детские поликлиники Калининграда настигла очередная оптимизация. Ее, правда, называют моднее — «централизацией», но суть та же самая. Их лишают собственных лабораторий — высокотехнологичное оборудование из ряда поликлиник уже вывезли и, по информации медиков, отправили в Центральную городскую клиническую больницу на Летней. Там, в одном месте, и будут исследовать детские «биоматериалы» (наряду со взрослыми), и это не может не сказаться на качестве и сроках — что бы ни утверждали «централизаторы». Хуже того, это скажется на методах забора крови — более щадящий, когда кровь берется из пальца, оставят только для детей до 5 лет. Молох, пожирающий калининградскую медицину, не знает слова «нельзя». К другим, чуть менее беспощадным, новостям пятницы.

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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник Андрей Струков уволен. Судя по порталу правовой информации, это случилось еще 7 февраля, когда был подписан соответствующий документ премьер-министром Михаилом Мишустиным. Расстался со своей должностью он «по собственному желанию», как и его коллега генерал-лейтенант таможни Олег Завгородний. Так совпало, что за несколько дней до того в Калининграде случился громкий скандал. Двое приехавших из Москвы высокопоставленных гостя устроили сеанс чрезмерных возлияний, после чего бесчинствовали в холле пятизвездочного отеля на Нижнем озере, и приехавшие росгвардейцы их ничуть не смутили. В самой ФТС связь между этими событиями — увольнением и пьяным эксцессом — не подтверждают.

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Свежий мониторинг цен, который традиционно проводит «Новый Калининград», показал, что у ритейлеров наблюдается застой. Правда, перед этим кривая долго ползла вверх. Например, это касается стоимости яиц — она осталась на январском уровне. Десяток первой категории стоит 140 рублей. При этом появилась продукция категории C2 — упаковка продается по 120-130 рублей. Стоимость куриного филе традиционно не снижается: килограмм в торговых сетях стоит 400 рублей и выше. Подорожавшие в январе томаты по-прежнему продаются по 190-200 рублей за килограмм. Цены на морковь и лук тоже стоят на месте. Но в категории «Фрукты» несколько подешевели апельсины и лимоны. Тем и живем.

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«Недвижимость Нового Калининграда» внимательно изучила предложения по продаже таунхаусов — домов, примыкающих боковыми стенами к другим жилым зданиям, имеющих отдельные входы и небольшой земельный участок. На этой неделе наш традиционный дайджест, основанный на анализе сайтов ЦИАН, «Авито» и «Домклик», посвящен блокированным домам Калининграда. Большинство попавших в рейтинг образцов кучкуется на улице и в переулке Колоскова

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