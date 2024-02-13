Вечерний @Калининград: Кант наш, останки Кнайпхофа и Минобороны против застройки

Проект строительства мегаломанского микрорайона (а фактически — нового города) у Совхозного поселка за Окружной дорогой перешел в разряд прожектов прямо в процессе зачатия. «Мегаполис-Жилстрой» пытался подыскать местечко для передислокации после освоения нерезиновой восточной части города. И, казалось бы, вот оно — почти 138 гектаров, на которых планировались 74 дома на 17,6 тысяч квартир (а это плюс-минус 50 тысяч жителей). Но нашлись интересанты серьезнее: как раз там находится «пилотажная зона А» Чкаловского аэродрома — это ограничивает этажность и означает повышенный уровень шума. Тем самым жители Тенистой аллеи и проспекта Победы, перед которыми маячила перспектива вечных пробок (ведь о расширении этих дорог, по давней городской традиции, никто пока не собирался задумываться), могут вздохнут спокойно. Всем остальным стоит напрячься. К другим, не таким однозначным, новостям вторника.

Выступление Антона Алиханова на недавнем съезде политологов, где губернатор не просто пофилософствовал, а выступил с революционным тезисом о том, что «во всем виноват Кант», вызвало неожиданно большой резонанс в руководимом им полуэксклаве. С учетом проведенных параллелей к событиям на Украине, калининградцы, кажется, всерьез обеспокоились судьбой кантовского наследия. И ясно показали, что действительно считают Канта «своим». На страницу главы региона «ВКонтакте» посыпались комментарии, в которых его обвинили в «натягивании совы на глобус» и попросили разъяснить, расценивать ли его высказывания как «полный запрет» немецкого философа. Алиханов в ответ посоветовал «не читать советских газет», а его пресс-служба попыталась вяло оправдаться в отношении запланированного к 300-летию Канта научного конгресса. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина с подробностями.





Между тем, калининградский остров, названный в честь философа, готовится к очередному этапу реконструкции (на которую выделили 204 млн рублей) — если вдруг вы отправитесь туда на прогулку, это нужно иметь в виду. На островной променад без резиновых сапог точно соваться не стоит, он лишился асфальта, а по газонам змеятся траншеи, из которых выглядывают остатки Кнайпхофа. Масштабы происходящего оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Похвастаться кое-какими историческими достопримечательностями может и маленький Янтарный. Одну из них — здание кинотеатра, построенное в начале ХХ века, собираются реконструировать аж за 150 с лишним миллионов рублей. Это большое разноуровневое строение, которое сейчас является домом культуры, а впоследствии явно будет претендовать на одну из точек притяжения туристов. Сейчас состояние памятника архитектуры оценивается экспертами как «ограниченно работоспособное — недопустимое», и задуманная реконструкция — его шанс на дальнейшую жизнь. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева узнала, что именно предстоит сделать.