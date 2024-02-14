Вечерний @Калининград: заплыв променада, сага о сносе и любовь по-русски

Создание элитарного курорта «Русская Балтика» началось по независящим от инициаторов обстоятельствам. Первым делом наметился «самый большой в мире» бассейн. Правда, место для себя он выбрал самостоятельно — под и над променадом в Янтарном. Зато обслуживание предусмотрено первоклассное — гости могут почувствовать себя в полном единении с природой. Именно ей делегированы полномочия обустройства. Главное, не испортить эту идиллию ремонтом — впрочем, в прошлом году это удалось в полной мере. К другим, не таким пасторальным, новостям среды.

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Горвласти решили таки разработать проект для сноса балконов многоэтажки по Московскому проспекту, 68. Это тот самый дом, что соединен с соседним расселенным зданием-близнецом — треснувшим и накренившимся. Расселение случилось уже 6 лет назад, а снести многострадальные 9 этажей никак не могут. Причина — эти самые балконы, с помощью которых и соединяются дома. Такое решение выбрали когда-то проектировщики, а администрации Калининграда теперь приходится страдать. Еще прошлым летом там решали балконы не трогать, а конструкции — просто отсоединить. Ну а пока власти мечутся в сомнениях, состояние обоих домов ухудшается, и сейчас уже возникла угроза обрушения этих самых балконов.

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Праздник, который недавно все знали как День святого Валентина, в этом году окончательно трансформировался. Теперь 14 февраля официально отмечают День книгодарения, а также День памяти святого мученика Трифона (он же «день охотников и рыболовов»). По инерции украшенный сердечками Зеленоградск переобулся, заявив, что именно так отмечает старт Года семьи (по какому календарю он начался именно в середине февраля, не сообщается: даже китайский Новый год к этому времени уже успел случиться). В этот день «Новый Калининград» решил выяснить, как представители калининградской власти и интеллигенции относятся к зарубежной традиции и тому, как она изменилась в нашей стране. Интересно, что многие от ответа под разными предлогами уклонились: кто-то сослался на то, что эта тема от него далека, кто-то сообщил, что не хочет обижать женщин. Не стали ничего комментировать и в калининградской епархии РПЦ, посоветовав почитать о том, что говорил на тему патриарх Кирилл. Но все-таки те, кто не испугался, нашлись.

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Житель поселка Голубево копался на садовом участке, заготавливая торф (не спрашивайте, это официальная версия Областного историко-художественного музея). Во время работ наткнулся на что-то странное. Странным оказался сверленый топор-молот каменного века. Артефакт передали музей, и там пояснили, что такие топоры появились на территории современной Калининградской области в позднем неолите (IV–III тыс. до нашей эры). Впрочем, широко использовались подобные орудия и в бронзовом веке. Как бы то ни было, предмет древний, и его обещают выставить на обозрение посетителей.

В материале использовано изображение с сайта Областного историко-художественного музея

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