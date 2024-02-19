Вечерний@Калининград: гражданский суррогат, горох о стенку и слово Чекиста

В Калининградской области оказывается развивается некие «институты», которые «принято ассоциировать» с гражданским обществом. Факт, совершенно ускользнувший от самих граждан, был, однако, замечен региональным министерством по внутренней политике. В ситуации, когда внутренняя политика в отношении этого самого общества исчерпывающе описывается фразой «торчащий гвоздь всегда бьют по шляпке», а реальные институты заменены суррогатами, звучит как пошлый анекдот. Связь с реальностью там идет исключительно по линии бюджетного финансирования, очевидно именно это обстоятельство и рождает подобные «отчеты». А теперь к другим, чуть менее вымышленным новостям уходящего дня.









Серия штормов повредила берегоукрепления на Балтийской косе. Это не стало неожиданностью. Совсем напротив, еще в 2022 году, когда защитная стенка только строилась, специалисты высказывали сомнения в ее долговечности и безопасности для окружающей среды. Но мышка плакала, кололась и продолжала укладывать воль берега пластиковые мешки с песком. Теперь обрывки этого пластика засоряют пляж и дрейфуют по просторам Балтики (и не разложатся при нашей жизни), а 30-метровый участок побережья снова беззащитен. «Новый Калининград» попросил экологов и геоморфологов оценить последствия разрушений и предложить действенные решения проблемы. Правда, без особой надежды, что власти хоть на этот раз послушают ученых.







Дмитрий Гусаров, известный в среде музыкантов и байкеров как Чекист — лидер калининградской рок-группы Ч.К. и автор «Аморальных пати» (18+), много лет организовывает благотворительные фестивали «Рок ради жизни». В обычной жизни он дипломированный врач-реабилитолог, хороший семьянин — отец двоих детей. «Новый Калининград» поговорил с Чекистом о том, как удается жить полной жизнью и проводить масштабные мероприятия человеку, который с раннего детства смотрит на этот мир через толстые линзы очков.







В Славске на минувших выходных прошел чемпионат и первенство Калининградской области по зимнему плаванию и IV этап Кубка федерации зимнего плавания России (0+). Впервые для этого задействовали реконструированный минеральный бассейн. Спортсмены состязались в плавании баттерфляем, брассом, кролем и вольным стилем на дистанции от 25 до 400 метров. «В ледяной воде уникального бассейна с настоящей минеральной водой из подземного источника за медали сражаются больше 140 спортсменов со всех концов необъятной страны и даже из-за границы», — сообщили организаторы. За соревнованиями наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.