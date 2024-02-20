Вечерний @Калининград: амбернедоумение и серость не вечна

Широко разрекламированный калининградский бренд «Амберавто» стремительно разродился китайской электромоделью трехлетней давности. Причем, изначально заточенной под европейский рынок и с треском провалившейся под лед его притязательности. Злословят, что и в самом Китае ее продажи оказались минимальны. Вишенка на торте этого добрососедства — цена янтарного автопервенца в 3,4 млн рублей. Недавние заверения «Автотора» в «собственных разработках и лицензированных инженерных решениях, являющихся интеллектуальной собственностью компании» сегодня выглядят особенно убедительно. К другим, чуть менее импортозаместительным, новостям вторника.





Правительство Калининградской области отдало деньги, предусмотренные на новую большую школу в поселке Большое Исаково на две чуть поменьше — на ул. Мира в Калининграде и в Светлогорске. Причина — боязнь потерять федеральное финансирование. При этом губернатор Антон Алиханов в ответ на вопросы местных жителей (проблема нехватки школ в Гурьевском округе стоит очень остро, и две других уже строящихся школ ситуацию кардинально изменить не смогут) во всеуслышание заявил, что денег на школу в Большом Исаково нет. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова с подробностями.

Среди многочисленных проектов, задуманных еще во времена оные (в данном случае те, когда городом управлял мэр Александр Ярошук), есть и благоустройство «Шервудского леса», который чиновники почему-то называют Семейным сквером. Концепцию приведения его в порядок разработали еще в 2015 году, и, вероятно, на фоне нынешних суровых времен похоронили бы ее вместе с разными другими, но нет худа без добра. Застройщик соседнего стадиона «Спартак» предлагает благоустроить сквер в неком «партнерстве». О том, что оно будет означать на практике, впрочем, власти предпочли не распространяться. Но называют дату — 2025 год. Некоторые детали проекта — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Марии Власенковой.

Накануне весны калининградский Ботанический сад расцвел в самом прямом смысле этого слова. Краски его оранжерейных жителей в феврале особенно пронзительны, и глядя на них, вдруг особенно ясно понимаешь, что слякоть и серость не вечны. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова напоминает нам о том, что скоро все изменится.