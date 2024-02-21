Вечерний @Калининград: транзитный атавизм и с детства дроном дорожить

В Калининградской области бесплатно и без торгов раздаются десятки гектаров земли под крупные инвестпроекты. Часто в прибрежной зоне (как в случае со светлогорским променадом) или в других красивых во всех отношениях местах вроде реновируемого Железнодорожного. За это вроде бы должны фонтанировать ответные любезности вроде детсадов, школ и прочего. Но не тут-то было. «Новый Калининград» проанализировал ряд крупнейших проектов и выяснил, что практически никаких последствий в виде социальной инфраструктуры в их случае не предусмотрено. Жителям достанутся разве что россказни о том, как им повезло. К другим, ничуть не более обнадеживающим, новостям среды.

С 1 марта Литва запрещает выходить из транзитных поездов в Калининград на станциях «Кена» и «Кибартай». Этой возможностью пользовались многие россияне, обладающие правом на проживание в Евросоюзе. Также правительство Литвы с 1 марта закрывает два из четырех оставшихся пункта пропуска на границе с Белоруссией: «Лаворишкес» (Котловка на белорусской стороне) и «Райгардас» (Привалка). В итоге работать продолжат только «Мядининкай» (Каменный Лог) и «Шальчининкай» (Бенякони), а это неминуемо скажется на калининградском транзите, считает глава регионального агентства по международным и межрегиональным делам Калининградской области Алла Иванова. Для калининградцев, которые продолжают использовать для автомобильных поездок в «большую» Россию упрощенные транзитные документы, ситуация ухудшится еще больше, говорит она. Похоже, УТД калининградцам окончательно остается использовать разве что по известному непрямому назначению.

Калининградская область неожиданно заняла шестое место в России по закупке беспилотников. Приобретают их не для тех целей, которые нынче ассоциируются с аббревиатурой «БЛПА», а для школ. Впрочем, школьников будут учить обращению с дронами в том числе в рамках курса начальной военной подгототовки и предмета «Основы безопасности и защита Родины» — как раз в этих случаях цели соответствующие. Самый западный регион в 2023 году потратил на закупку БПЛА более 30 млн рублей и останавливаться на достигнутом пока не собирается. Подробности — в большом материале, подготовленном корреспондентом «Нового Калининграда» Марией Власенковой.

Власти Калининграда обещают проверить, как в расселенном многоквартирном доме появилось кафе. Речь идет о трехэтажном здании довоенной постройки, расположенном по адресу ул. Галицкого, дом № 36А, рядом с бывшей школой милиции. «Дом признавался аварийным, были заключения по признанию непригодными жилых помещений», — пояснила «Новому Калининграду» глава администрации города Елена Дятлова. В самом кафе говорят, что сняли помещение в аренду. Участок, на котором находится расселенный дом, с недавних пор находится в зоне застройки среднеэтажными домами, и, судя по размещенному на нем стенду, там намерены построить два здания в четыре и пять этажей.