Вечерний@Калининград: очередь в реальность, силок застройщика и курортное сочленение

Региональные власти снова выступают за все хорошее против всего плохого. На этот раз — за остановку электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское», которой все сначала очень гордились (хотя перевозчики взвыли сразу), а потом что-то пошло не так и сейчас реальность отстает от нее на 213 часов. Проблема в том, что приграничной цифровизацией ведает федеральный Минтранс, а значит и отменить вредоносный «улучшайзинг» без пинка из Москвы не получится. На замах неповоротливой системе требуются в лучшем случае месяцы, ну а водители пока пострадают на границе, им не привыкать. Виноваты во всем, разумеется, литовцы, не забыл подчеркнуть губернатор Антон Алиханов. Через них перевозчикам, видимо, и следует писать обращения в федеральный минтранс. И к другим, чуть менее технократическим новостям уходящего понедельника.



В конце прошлого года стало известно о мечтах региональных властей объединить два приморских города: Светлогорск и Пионерский. Процесс частично уже запущен благодаря масштабной межкурортной застройке, из которой местами торчат федерально-министерские уши, и проекту строительства общего светлогорско-пионерского променада. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина попыталась разобраться, зачем понадобилось соединять муниципалитеты, как относятся к возможному «слиянию» представители туриндустрии, экологи и местные жители, а также какое отношение к этому может иметь горячее желание руководства региона избавиться от неподконтрольных ему муниципальных властей (спойлер: непосредственное).



Масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может привести к массовой гибели птиц, уверены независимые специалисты. Дело в том, что строительство зданий с большим количеством стеклянных поверхностей и яркой подсветкой затеяли аккурат на Беломоро-Балтийском миграционном пути пернатых. Экологи уже убедились в универсальности законов природы на примере Зеленоградска, который тоже частично стоит на пути миграции, там случаи гибели птиц также отмечались. Но в случае с застройкой косы масштабы катастрофы могут вырасти в разы. В нацпарке отвечают, что «проект еще находится в стадии разработки» и что «представителю инвестора были высказаны замечания по поводу возможных рисков и угроз». Правда, какой шанс, что инвестор учтет эти замечания, не уточнили. При этом в областном правительстве от проблемы вовсе открестились, заявив, что "вопрос необходимо решать на федеральном уровне" (нацпарк находится в федеральном подчинении). В нацпарке, напротив, ссылаются на то, что рекреационный комплекс будет строиться на муниципальной земле, которая «никак не относится к национальному парку». В ситуации пытался разобраться корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.



Калининградцам обещают субсидированные авиабилеты уже с 1 мая. Судя по сообщению областного правительства, для их покупки потребуется российское гражданство и постоянная регистрация на территории Калининградской области. Также субсидии распространяются на студентов-очников, которые учатся в региональных вузах. От предыдущей версии субсидирования авиабилетов в Калининградской области раздался вполне обоснованный и дружный стон, потому что цены на авиабилеты не позволяли аборигенам нельготных категорий покидать пределы блокадного полуэксклава. Есть робкая надежда, что теперь эта ситуация хотя бы слегка выправится.

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