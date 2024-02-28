Вечерний @Калининград: ушла, чтобы вернуться и драма на грани фарса

Строительство (которое власти изящно называют «реконструкцией») скандального новодела на месте поликлиники на улице Расковой ознаменовалось фееричным началом. Во время демонтажа бывшего медучреждения вопросов к подрядчику не возникало, но стоило приблизиться к чуть более сложному этапу — компанию настиг штраф за срыв сроков. Впрочем, ее бэкграунд никакие другие прогнозы и не предполагал. Драма со сносом исторического здания — одного из тех, которые незаметно делают облик Калининграда неповторимым — окончательно превратилась в фарс. К другим, предсказуемым и не очень, новостям среды.





Уходит эпоха — пост директора Музея Мирового океана покидает его основатель Светлана Сивкова. Она была музейным рулевым почти 34 года: День рождения ММО отмечается в апреле, когда он проводит свой самый известный праздник — День селедки. Вместо Сивковой руководить учреждением будет ее молодой заместитель Денис Миронюк — впрочем, как утверждают источники, сильно отдаляться от музея создательница не планирует и намерена стать чем-то вроде «президента» учреждения. Ожидается, что официально о рокировке будет объявлено в начале марта.

К слову о стремительно исчезающих особенностях региона. Показательная история случилась под Гурьевском, в поселке Константиновка. В 2019 году, когда реконструировали Полесскую трассу и подчистую вырубили аллеи вдоль нее, еще было принято заигрывать с общественностью и чего-то там обещать. Пообещали и высадить новые деревья — но не рядом с дорогой, а чуть поодаль. Выбрали елки — они за прошедшее время подросли, а недавно приехали рабочие и все выкорчевали. Гурьевские власти объясняют, что главная причина — предновогоднее воровство местных жителей и лошади, бесконтрольно жующие хвою. Заодно выяснилось, что при посадке деревьев земля была не разграничена, а потом администрация нарезала участки так, что часть деревьев попала на придомовые территории. И вот казалось бы — столько причин, а итог все равно представляется закономерным. Никаких аллей.

Конец зимы — время, когда родители школьников становятся в «стойку» и ждут заветного дня, который даст старт записи их детей в летние оздоровительные лагеря. Ведь для того, чтобы приобрести путёвку, мало иметь деньги — как минимум нужно обладать еще и быстрой реакцией. Заявки принимаются онлайн, и если вы хотите отправить ребёнка в престижное место, кнопку нужно нажать мгновенно в обозначенный час. Да и в остальных случаях — не затягивать. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова выяснила, что известно об оформлении путёвок в летние лагеря в 2024 году, и постаралась ответить на самые очевидные вопросы.